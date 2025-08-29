Este viernes, Lima y Callao amanecieron con un intenso frío acompañado de persistentes lloviznas, registrando las temperaturas más bajas en lo que va del 2025, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Según reportó la entidad en su cuenta de X (antes Twitter), la estación ubicada en el aeropuerto Jorge Chávez registró una temperatura máxima de 17.2 °C, mientras que en Lima Este y Lima Centro los valores fueron de 16.1 °C y 15.9 °C, respectivamente.
Desde la madrugada, los limeños y chalacos sintieron la copiosa llovizna que alcanzó acumulados de 0.4 mm en Surco y 0.1 mm en el Callao, de acuerdo con las estaciones del Senamhi.
Estas condiciones climáticas están vinculadas a la presencia de un vórtice costero de niveles bajos que se desarrolla frente a la costa sur de Lima, lo que ha elevado los niveles de humedad hasta casi el 100 % y mantiene un escenario de frío inusual en la capital.
Alerta naranja para la costa peruana
Ante este panorama, el Senamhi emitió una alerta naranja que estará vigente hasta el domingo 31 de agosto a las 23:59 horas, para las regiones de Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes.
El aviso advierte del incremento de la velocidad del viento de ligera a moderada intensidad, lo que podría generar levantamiento de polvo y arena, además de reducir la visibilidad horizontal en varias localidades del litoral. También se prevé cobertura nubosa acompañada de llovizna, neblina y niebla, principalmente en horas de la madrugada y primeras horas del día.
Las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones frente a estas condiciones meteorológicas, sobre todo en el uso de ropa abrigadora y en la conducción de vehículos ante la reducción de la visibilidad.
