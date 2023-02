Una de las víctimas de las ‘peperas’ reportó que además sufrir el robo de celulares, billeteras y dinero en sus cuentas bancarias, lo extorsionan con entregar S/ 6 mil a cambio de devolverle su vehículo.

MIRA AQUÍ | Estafa de estradas de Daddy Yankee: dictan 18 meses de prisión preventiva para Pamela Cabanillas

“El día domingo vi que tenía llamadas perdidas, luego recibí un mensaje por el auto y me dirigí a la Diprove. Ellos me dijeron que llamara al número y en altavoz, el extorsionador me dijo que no hable con la Policía. Que vaya a Independencia ‘cambia de chip y te estaré llamando cada 10 minutos para coordinar’”, dijo para América Noticias.

Sin embargo, al volver a ponerse en contacto con el delincuente, este le dijo que sabía que reportó su vehículo a la Policía. No ha vuelto a recibir llamada alguna.

El reporte indicó que las mujeres retiraron dinero en varios distritos de la capital, entre ellos, Ate Vitarte.

LEE MÁS | San Juan de Lurigancho: mujer se salvó de ser asesinada por su expareja

Los agraviados esperan que se ubiquen y capturen a las ‘peperas’.

“Tenemos cámaras de los hoteles cercanos, del edificio del ascensor, se han llevado las llaves de mi casa en Chorrillos”, relató.