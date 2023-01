En Lince, tras el choque entre un bus de transporte público y una furgoneta, en el cruce de la avenida Canevaro con Almirante Guisse y que dejó un muerto y varios heridos, vecinos de la zona reclaman una mejor señalización para evitar más accidentes de tránsito.

Esta intersección es conocida como ‘El cruce de la muerte’ ya que constantemente ocurren choques entre vehículos.

“En setiembre, un auto me chocó y todas mis piernas estaban hinchadas. Pero el chofer me llevó al médico y me arregló mi bicicleta”, contó una hombre a América Noticias.

“Tengo miedo de pasara por acá, porque vienen a mucha velocidad. O ponen un rompemuelle o ponen un semáforo, pero algo tienen que poner acá”, sostuvo otro joven.

Lince: vecinos piden señalización para evitar accidentes

Funcionarios de la Municipalidad de Lince señalaron que coordinarán con la comuna limeña para dar solución a este problema. Sobre colocar un semáforo, indicaron que es inviable ya que a una cuadra hay uno.

“Mejorar la señalización horizontal, poner señalización vertical y reubicar las gibas para no afectar las tuberías de gas”, indicó.