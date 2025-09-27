José Cayetano Chávez
José Cayetano Chávez

Línea 1 del Metro de Lima prohíbe scooters médicos para personas con discapacidad: el reclamo de Giancarlo Contreras
Giancarlo Contreras viaja por Lima y el mundo en un ‘Drive medical scooter’, una silla eléctrica para personas con movilidad reducida, por la autonomía y facilidad de maniobra que le otorga para desplazarse. Él convive con una distrofia muscular. Antes probó otros modelos de silla eléctrica, pero la debilidad muscular que ocasiona su condición le hacían imposible conducirlas con facilidad y de forma independiente. Grande fue su sorpresa el último sábado cuando el personal de la Línea 1 del Metro de Lima le impidió ingresar al servicio, argumentando que su vehículo no estaba permitido.

