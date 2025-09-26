Línea 1 plantea reducir tiempos de espera y llevar a más de un millón de pasajeros a diario en el 2030: los detalles del proyecto que demandará un aumento del pasaje

José Zárate, gerente general de la Línea 1, explicó que el plan involucra adquirir 31 trenes nuevos, cada uno con una capacidad para 1.200 pasajeros. Como parte de la ejecución del proyecto, también se busca mejorar la seguridad y accesibilidad del servicio, y conseguir avances en materia de integración con otros sistemas de transporte. Por ejemplo, contar con la nueva estación 28 de julio, que se interconectará con la Línea 2, puertas de andén automáticas y recargas digitalizadas.

El proyecto al detalle

Zárate indicó que este proyecto fue planteado por la concesionaria el 2023 y desde entonces ha recibido 400 observaciones desde el Ejecutivo. Finalmente, en agosto de este año se presentó el perfil del plan, que se encuentra en fase de revisión por Proinversión, designado a inicios del 2025 como el ente encargado de decidir su viabilidad.

El nuevo proyecto también involucra mejoras en accesos, ascensores y escaleras de las estaciones. (Fuente: Andina)

La Línea 1 aguarda que el proyecto sea declarado viable antes del 15 de diciembre de este año. De ser así, la concesionaria espera que la firma de la adenda y el adelanto para el inicio de obras se concreten en junio del 2026.

De esta forma, iniciaría de inmediato la ejecución del plan de ampliación, siguiendo un cronograma aprobado por el Ministerio de Transportes (MTC). La inversión para el mismo asciende a 2.700 millones de dólares más IGV . “El operador de la Línea 1 asumiría el 95% del capital a través de la recaudación de pasajes. El Estado solo pondría el 5%”, detalló Zarate.

Pasos y plazos de la ejecución

La primera etapa del proyecto busca que la frecuencia de trenes en cada estación se reduzca a 2 minutos y medio en el 2029, movilizando así a 800 mil pasajeros a diario. Para tal fin, se comprarán 19 trenes. Por ello, será necesario mejorar la señalización en las estaciones, asegurar el suministro de energía, reforzar las estructuras y ampliar los talleres y cocheras de la Línea 1. Asimismo, se modernizarán los accesos, ascensores y escaleras de cada paradero.

La segunda etapa busca que, en el 2030, las unidades pasen por las estaciones cada 2 minutos y transporten a 1 millón de usuarios diariamente. En ese año, 12 trenes adicionales deben incorporarse al servicio.

Incremento tarifario

Para financiar este proyecto, Zárate indicó que será necesario aumentar el pasaje de la Línea 1, que actualmente tiene un costo de S/1,50 . “ Nuestra propuesta es que la nueva tarifa sea de S/3 . Pero será el MTC el que finalmente indique cuál será el precio de la tarifa. Eso es parte de la evaluación que está realizando Proinversión”, manifestó.

Nueva estación 28 de julio

Como parte de la primera etapa del proyecto de ampliación, Zárate mencionó que se requiere la construcción de la estación 28 de julio. Ubicada en la avenida homónima, esta parada permitirá una interconexión entre la Línea 1 y la Línea 2.

Los 5 trenes Ansaldo, como el de la imagen, serán reemplazados por su antigüedad. (Fuente: Gestión)

Zárate precisó que se requiere que esté operativa en el 2028. De lo contrario, los usuarios de la Línea 2 deberán dirigirse hasta la estación Gamarra para abordar la Línea 1, que ya tiene un flujo saturado de 60.000 pasajeros cada día. El gerente general informó que el MTC ha encargado la construcción de esta estación a la Línea 1. “Esperamos que se apruebe el adelanto del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) para iniciar con las obras de la estación en julio del 2026″, señaló.

Puertas de seguridad automáticas en los andenes

Por otro lado, Zárate comentó que la adenda también contempla la instalación de puertas automáticas de seguridad en los andenes de las estaciones, tal como ocurre en el Metropolitano o la Línea 2.

“Los andenes de las estaciones van a estar equipados con puertas automáticas, que se van a abrir y cerrar cuando estén los trenes presentes en cada andén. Esto es un salto tecnológico importante que va a tener la Línea 1 para aumentar la seguridad y confiabilidad de nuestros pasajeros”, declaró.

El gerente explicó que las puertas estarían colocadas en el 2029. También, detalló que será necesario cerrar una estación en Villa El Salvador, otra en el centro de Lima y otra en San Juan de Lurigancho durante 3 meses para instalar su equipamiento y tecnología correspondiente.

Así funciona la Línea 1 en la actualidad