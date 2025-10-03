Un trabajador de la obra de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao fue asesinados a balazos la mañana de este martes en la avenida Óscar Benavides (ex Colonial), en el distrito de Bellavista, Callao. Además, el ataque armado, que ocurrió frente a una institución educativa inicial, dejó a un segundo trabajador gravemente herido.

Las víctimas fueron identificadas por medios chalacos como Manuel Emilio Molina Benavente y Abel Víctor Itabel Zunini Salazar, quienes se preparaban para iniciar su jornada laboral. Testigos señalan que los atacantes, a bordo de una motocicleta, les dispararon hasta en cinco ocasiones antes de huir a gran velocidad.

El concesionario Metro de Lima Línea 2 lamentó la muerte de una de las víctimas, quien era trabajador del Consorcio Constructor, responsable de las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. Compartimos su dolor y estamos acompañándolos con todo el apoyo posible en este difícil momento”, señaló el concensionario.

Lamentablemente, el fallecido, identificado como Manuel Molina, tenía dos hijos de apenas uno y ocho años, quienes quedan en la orfandad.

Ataque armado ocurrió cuando las víctimas se disponían a ingresar a sus puestos de trabajo. Foto: captura

Por otro lado, la segunda víctima de este ataque, Abel Zunini, fue trasladado de emergencia por personal de serenazgo al Hospital Daniel Alcides Carrión donde permanece internado, con pronóstico grave debido a una herida de bala en la cabeza.

Ante los graves hechos, la Fiscalía del Callao dispuso el inicio de una investigación preliminar por homicidio calificado contra quienes resulten responsables. La Policía Nacional acordonó la zona y realizó las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen.

Comunicado del concesionario.

Asimismo, el concesionario de la obra manifestó su total disposición para colaborar con las autoridades en las investigaciones correspondientes para sancionar a los responsables.