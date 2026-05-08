Resumen

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Tras cinco años de cierre, habilitan nuevo tramo de la avenida 28 de Julio en La Victoria. Foto: Captura de video/TV Perú
Tras cinco años de cierre, habilitan nuevo tramo de la avenida 28 de Julio en La Victoria. Foto: Captura de video/TV Perú
Por Redacción EC

Un nuevo tramo de la avenida 28 de Julio fue reabierto al tránsito vehicular este viernes 8 de mayo, tras permanecer cerrado durante cinco años debido a las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. La reapertura permitirá recuperar parcialmente la circulación en una de las principales vías de conexión entre el Cercado de Lima y distintos distritos de la capital.

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