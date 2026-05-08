Un nuevo tramo de la avenida 28 de Julio fue reabierto al tránsito vehicular este viernes 8 de mayo, tras permanecer cerrado durante cinco años debido a las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. La reapertura permitirá recuperar parcialmente la circulación en una de las principales vías de conexión entre el Cercado de Lima y distintos distritos de la capital.

La nueva habilitación comprende cuatro carriles ubicados entre el jirón Agustín Antoinet y el jirón Obreros, zona que permanecía cerrada debido a la construcción del Pozo de Ventilación 14 de la Línea 2.

David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU. Foto: Captura de video/TV Perú

Las autoridades indicaron además que la recuperación de espacios afectados por las obras continuará desarrollándose de manera progresiva.

La recuperación del tránsito avanza por etapas

La reapertura de este tramo forma parte de un proceso gradual impulsado por las autoridades para restablecer el tránsito en la avenida 28 de Julio.

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El pasado 1 de abril ya se había habilitado un tramo de cuatro cuadras entre la avenida La Mar y el jirón Abtao, en sentido de este a oeste, tras los avances en la construcción de la estación Cangallo (E-15), obra que supera el 90 % de ejecución.

Asimismo, previamente también fue reabierto el sector comprendido entre las avenidas Manco Cápac e Iquitos.

Línea 2 continúa trabajos de recuperación

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao detalló que el concesionario de la Línea 2 ejecutó trabajos de reposición de pistas, veredas, rampas y áreas verdes en las zonas intervenidas. Además, se implementó nueva señalización vial para facilitar el tránsito vehicular y peatonal en el sector.

Finalmente, se indicó que efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal municipal continúan realizando labores de control vehicular mientras avanzan las obras del Metro de Lima.

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