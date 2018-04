Lino de la Barrera: "No tendría por qué haber cambiado la placa"

— ¿Manejar un auto con más de 20 órdenes de captura, licencia cancelada y miles de soles por pagar no debería estar penado?

Desde el punto de vista administrativo, a Villarreal nada peor le puede pasar, porque ya le cancelaron la licencia de por vida. Pero desde el punto de vista penal, si un fiscal interesado en el tema lo denunciara, debería hacerlo por el delito de peligro común. También puede ser denunciado por el procurador municipal.

— ¿Este tipo de denuncias prospera aun cuando el sujeto no ha estado implicado en algún accidente?

El problema es que cuando eres primario, los fiscales aplican el principio de oportunidad. Como es tu primera vez, pagas una multa[se refiere a la reparación que acuerda con la víctima] al Ministerio Público y sales libre.

— Si muchas de sus multas contemplan el internamiento del auto, ¿por qué sigue al volante?

No dudes de que hay problemas éticos detrás…

—Este sujeto manejaba un Nissan plateado placa C4H588, con 22 órdenes de captura. Ahora maneja el mismo auto (según el SAT) pero rojo y de placa B0V507, con otras dos medidas cautelares.

Aquí hay un tema muy raro. No tendría por qué haber cambiado la placa. Una vez que uno ya hace su declaración jurada de la identificación, yo le doy otra característica y no tendría por qué haber cambiado la placa. Aquí han hecho un laberinto que debe investigarse.

— ¿Tan rentable es esto?

El transporte le da dinero al día, le da liquidez.

— ¿El récord de infracciones no debería estar vinculado con una especie de Infocorp de las papeletas? Si no pagas, te restringen todo tipo de movimiento financiero…

El reglamento de tránsito permite que, como municipio, registres las papeletas de un infractor en el sistema financiero. Pero no se hace. En Chile ni siquiera te dejan salir del país.