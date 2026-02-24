Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Familiares y amigos de Lizeth Katherine Marzano Noguera convocaron a un plantón para este jueves 26 de febrero, a las 9:40 a.m., en la avenida Camino Real 1075, en San Isidro, para exigir justicia por la muerte de la deportista nacional. El anuncio fue difundido a través de redes sociales con el mensaje “No a la impunidad”.
La atleta, de 33 años, falleció tras ser atropellada en la cuadra ocho de la avenida Camino Real. Según la investigación, el vehículo era conducido por Adrián Alonso Villar Chirinos (21) y estaba registrado a nombre de la periodista Marisel Linares.
@angelgomezt88 Planton Jueves 26 s las 9:40 pm. Compartiendo ayudas. #justiciaparalizeth #greenscreen #peru ♬ sonido original - Angel Gomez
En el marco de las diligencias, la Policía Nacional del Perú solicitó la detención preliminar de Villar Chirinos y de Linares. Posteriormente, el Poder Judicial del Perú dictó nueve meses de impedimento de salida del país contra el joven investigado.
La decisión fue adoptada el lunes 23 de febrero por el 31.° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, a cargo del magistrado Ricardo Oswaldo Huamán Rendón. La medida regirá hasta el próximo 22 de noviembre. Durante la audiencia, la defensa no se opuso al requerimiento fiscal.
“Nos allanamos, no nos oponemos al requerimiento y solicitamos clara y expresamente que se pueda declarar fundado el requerimiento no solamente respecto de la medida sino también del plazo de duración para que en ese tiempo Adrián Villar pueda demostrar su sometimiento al proceso, su responsabilidad en él y lamentar profundamente la tragedia que suscitó la investigación”, expresó Jefferson Moreno, abogado del investigado.
Las cámaras de seguridad registraron el momento del atropello. En las imágenes se observa que la deportista avanzaba por la vía cuando un vehículo salió del carril izquierdo y la embistió. El impacto la expulsó más de 20 metros. Luego, el automóvil continuó su marcha, cruzó una intersección con luz roja y se dirigió hacia Miraflores.
Mientras avanzan las investigaciones, la convocatoria al plantón busca mantener la atención pública sobre el caso y exigir sanciones para los responsables.
