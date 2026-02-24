Resumen

Plantón en San Isidro tras muerte de atleta arrollada por vehículo que cruzó luz roja. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Familiares y amigos de Lizeth Katherine Marzano Noguera convocaron a un plantón para este jueves 26 de febrero, a las 9:40 a.m., en la avenida Camino Real 1075, en San Isidro, para exigir justicia por la muerte de la deportista nacional. El anuncio fue difundido a través de redes sociales con el mensaje “No a la impunidad”.

