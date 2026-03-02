Resumen

Difunden chats entre Adrián Villar, sus padres y su pareja tras el atropello y muerte de Lizeth Marzano. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)
Por Redacción EC

La investigación por el atropello y muerte de Lizeth Marzano sumó nuevos elementos. Se trata de llamadas y conversaciones de WhatsApp extraídas del celular de Adrián Villar, que registran comunicaciones con su padre, su madre y su entonces pareja tras el accidente.

