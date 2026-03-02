La investigación por el atropello y muerte de Lizeth Marzano sumó nuevos elementos. Se trata de llamadas y conversaciones de WhatsApp extraídas del celular de Adrián Villar, que registran comunicaciones con su padre, su madre y su entonces pareja tras el accidente.

Según reveló el dominical Cuarto Poder, el registro de llamadas evidencia que, ya entrada la madrugada, Villar se comunicó con su padre y mantuvo una conversación prolongada. En ese diálogo le habría indicado que había tenido un accidente y que no tenía claridad sobre qué o a quién había impactado.

Revelan conversación entre Adrián Villar y su madre Marcela Chirinos tras atropello a Lizeth Marzano.

También le manifestó que no había ingerido alcohol ni consumido drogas y que se habría quedado dormido mientras conducía.

El dominical mostró además intercambios de WhatsApp enviados horas después del hecho. En uno de ellos, Villar escribió: “Por si acaso hay cámaras desde todo el camino del accidente hasta el depa, en todas las cuadras”. La respuesta de su padre fue breve: “Ya sé” y “Estamos pensando”.

En otra conversación, su madre, Marcela Chirinos, le envió el siguiente mensaje: “Piensa cómo lo afrontamos en lugar de tratar de encubrir cosas, yo estaré acompañándote en todo”.

Adrián Villar compartió pantallazo de una conversación que tuvo con Francesca Montenegro tras cometer atropello.

También se difundieron mensajes con su entonces pareja, la influencer Francesca Montenegro, quien le ofreció apoyo legal. “Te juro, mi papi puede ser todo lo raro y extraño que puedo decir siempre, pero buen abogado es, tipo de verdad”, escribió.

Luego añadió: “Para mí no hay mejor defensor que uno que te quiere y conoce. Mi mamá pregunta si quieres que le cuente para ver si te pasa uno de sus peces gordos”.