Imágenes muestran que Lizeth Marzano fue auxiliada por vecinos tras el atropello. (Foto: Captura/Latina Noticias)
Por Redacción EC

Lizeth Marzano fue auxiliada por vecinos y transeúntes minutos después de ser atropellada en la cuadra ocho de la avenida Camino Real. La atleta, de 33 años, permaneció tendida sobre el asfalto mientras personas que se encontraban en la zona intentaban asistirla y evitar otro accidente.

