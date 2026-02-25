Lizeth Marzano fue auxiliada por vecinos y transeúntes minutos después de ser atropellada en la cuadra ocho de la avenida Camino Real. La atleta, de 33 años, permaneció tendida sobre el asfalto mientras personas que se encontraban en la zona intentaban asistirla y evitar otro accidente.

Las imágenes difundidas por Latina Noticias muestran a una vecina dirigiendo el tránsito para impedir que otros vehículos pasaran por el lugar.

También se observa a un joven que se acerca a la deportista y le toca el cuello en un intento por verificar sus signos vitales. Un motorizado de delivery llega instantes después y trata de apoyar hasta que arriban más personas.

Minutos más tarde, una ambulancia municipal llega a la zona. Serenos y efectivos policiales cercan el área mientras continúan las labores de atención. Marzano falleció a consecuencia del impacto.

Asimismo, las cámaras de seguridad registraron el momento del atropello. En los videos se aprecia que la deportista avanzaba por la vía cuando un vehículo salió del carril izquierdo y la embistió. El impacto la expulsó más de 20 metros. El automóvil continuó su marcha, cruzó una intersección con luz roja y se dirigió hacia Miraflores.

De acuerdo con la investigación, el vehículo era conducido por Adrián Alonso Villar Chirinos (21) y estaba registrado a nombre de la periodista Marisel Linares.

En el lugar donde ocurrió el accidente, vecinos colocaron flores y realizaron oraciones en memoria de la deportista. “He venido a dejarle una ofrenda como se merece, honrando su memoria”, declaró un vecino a Latina Noticias.