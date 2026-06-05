Durante la mañana de hoy, viernes 5 de junio, agentes de Criminalística de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público, realizaron la prueba de luminol al auto de Adrián Villar Chirinos, quien atropelló y provocó la muerte de la deportista Lizeth Marzano Noguera, el pasado 17 de febrero.

Canal N indicó que las diligencias se llevaron a cabo en la avenida Bausate y Meza, distrito de La Victoria. Como se recuerda, el vehículo de marca Chevrolet es propiedad de la exconductora de televisión Maricel Linares, que había prestado al hijo de su pareja.















