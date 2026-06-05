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Se realizan las diligencias de pruebas de luminol en el auto de Adrián Villar, en la División de Tránsito distrito de La Victoria, después de 4 meses que atropelló y mató a Lizeth Marzano. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec
Se realizan las diligencias de pruebas de luminol en el auto de Adrián Villar, en la División de Tránsito distrito de La Victoria, después de 4 meses que atropelló y mató a Lizeth Marzano. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec
Por Redacción EC

Durante la mañana de hoy, viernes 5 de junio, agentes de Criminalística de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público, realizaron la prueba de luminol al auto de Adrián Villar Chirinos, quien atropelló y provocó la muerte de la deportista Lizeth Marzano Noguera, el pasado 17 de febrero.

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