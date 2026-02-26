Resumen

Amigos y seres queridos de la deportista rindieron homenaje en el lugar donde fue atropellada por Adrián Villar, decorado con velas y flores, horas antes de la reconstrucción de los hechos a cargo del Ministerio Público. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
  Amigos y seres queridos de la deportista rindieron homenaje en el lugar donde fue atropellada por Adrián Villar, decorado con velas y flores, horas antes de la reconstrucción de los hechos a cargo del Ministerio Público. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
  • Periodistas también se hicieron presentes para cubrir la vigilia en honor a Lizeth Marzano, atropellada por Adrián Villar. Sus familiares exigen justicia por el presunto mal manejo y corrupción en las investigaciones. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
  • Amigos, familiares y deportistas rindieron homenaje a la memoria de Lizeth Marzano, dejando flores, oraciones y muestras de respeto en la avenida Camino Real, lugar donde perdió la vida | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
  • Un nutrido grupo de deportistas, amigos y familiares de Lizeth Hernández llegaron hasta la avenida Camino Real para hacer una vigilia en busca de justicia | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
  • Con velas y flores, amigos y seres queridos de la deportista le rindieron homenaje en el lugar donde fue atropellada por Adrián Villar. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
  • Lizeth Marzano fue atropellada por Adrián Villar el 17 de febrero en la avenida Camino Real, en San Isidro. El conductor huyó del lugar, dejando a la deportista morir en el sitio. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Este jueves 26 de febrero, un grupo de amigos y familiares de Lizeth Marzano, junto a cientos de deportistas y ciudadanos indignados, se congregaron en la avenida Camino Real, donde la campeona nacional fue atropellada por Adrián Villar, para exigir justicia por su muerte, justo horas antes de que la Fiscalía iniciara la reconstrucción de los hechos.

