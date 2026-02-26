Este jueves 26 de febrero, un grupo de amigos y familiares de Lizeth Marzano, junto a cientos de deportistas y ciudadanos indignados, se congregaron en la avenida Camino Real, donde la campeona nacional fue atropellada por Adrián Villar, para exigir justicia por su muerte, justo horas antes de que la Fiscalía iniciara la reconstrucción de los hechos.

Más de 1000 personas se reunieron en la intersección de la avenida Camino Real y la calle 8, en San Isidro, para rendir homenaje a Marzano, deportista de 30 años atropellada el 17 de febrero por un vehículo propiedad de la periodista Marisel Linares y conducido por Villar, hijo de su pareja.

Por otro lado, el lugar del accidente, donde perdió la vida Lizeth Marzano, permanece cerrado al tránsito vehicular en San Isidro, como parte de la reconstrucción del atropello que causó su muerte.

La diligencia fiscal tiene como objetivo determinar la trayectoria exacta del vehículo y esclarecer las circunstancias del impacto. Mientras tanto, ciudadanos exigieron justicia por las presuntas irregularidades en el manejo del caso por parte de la Policía y el personal municipal.

Y es que, según videos emitidos por ‘Magaly TV, la Firme’, Villar aparece horas después del accidente, acompañado por su padre y Marisel Linares, pareja de este último, lo que fue interpretado como un intento de evadir la justicia.

Adrián Villar, conductor de 21 años, fue detenido preliminarmente por 72 horas tras atropellar y causar la muerte de Lizeth Marzano, campeona de buceo, en San Isidro. La detención se realizó en su domicilio de Miraflores. Enfrenta cargos por homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente.

¿Adrián Villar recibió apoyo policial para evitar consecuencias penales?

El momento más crítico de la grabación ocurre a las 5:03 a.m., cuando un policía ingresa al inmueble donde estaba Adrián, permanece ocho minutos y se retira sin detenerlo, pese a estar en flagrancia. Diecisiete minutos después, Villar abandona el lugar en un auto rojo, aparentemente un taxi.

Sin embargo, ante estas imágenes, la Fiscalía incluyó a Marisel en las investigaciones por presunto encubrimiento, mientras que Villar fue detenido preliminarmente por 72 horas. Además, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, anunció una investigación administrativa disciplinaria contra los efectivos involucrados.

Villar Chirinos es investigado por homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar de accidente de tránsito. Cabe precisar que sobre el investigado ya pesaba una orden de impedimento de salida del país por nueve meses, dictada el 23 de febrero.

