El lamentable atropello de la joven corredora Lizeth Marzano Noguera demuestra una vez más la falta de respeto a las normas de tránsito en las calles del Perú. A ello se suma, como en otros sonados casos de accidentes vehiculares, un ambiente de polémica por las declaraciones de las partes involucradas y la actuación de la justicia.

En esta nota, hacemos una recopilación de otros siniestros viales que causaron polémica.

Lizeth Marzano

El caso se remonta a la noche del martes 17 de febrero, cuando la joven, seleccionada peruana de apnea Lizeth Marzano Noguera, realizaba actividad física en la avenida Camino Real, en el distrito de San Isidro, a la altura del Lima Golf Club. Ella fue atropellada y abandonada por Adrián Villar (21), quien conducía el automóvil a nombre de la periodista Marisel Linares.

Tras el impacto, la deportista fue trasladada al hospital Casimiro Ulloa. Sin embargo, falleció en la madrugada del miércoles 18 de febrero debido a la gravedad de las lesiones.

El Poder Judicial ordenó nueve meses de impedimento de salida del país contra Adrián Alonso Villar Chirinos. Previamente el sujeto no pasó el examen de alcoholemia y se presentó ante la justicia días después luego de que culminara el periodo de flagrancia.

“Esa familia ha tratado de comunicarse conmigo para conciliar. La vida de mi hermana tiene precio, no intenten comunicarse con mi familia porque no hay ningún monto monetario asociado a la vida de mi hermana”, manifestó

Además, condenó que Villar, identificado por la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional (PNP) como el conductor del auto, haya abandonado a su hermana a su suerte tras dejarla gravemente lesionada.

“Esta persona opto por huir, de dejarla a su suerte, no nos dieron tiempo de despedirnos de ella, quién nos prepara para eso. El dolor nadie nos lo va a quitar. Hemos tenido que ver el cuerpo de mi hermana, no se imaginan el dolor. Para que una persona encubra siendo periodista (en referencia a Marisel Linares), para que una persona de 21 años diga que estaba en shock (y por eso huyó)”, dijo.

El caso Edu Saettone

La madrugada del 23 de agosto del 2012, Edu Saettone manejaba su vehículo por la cuadra 37 de la Av. Benavides, en Surco, cuando perdió el control de la camioneta y la puerta lateral impactó a la mujer que esperaba un bus. Tras cinco días de agonía, María Elena Coronado, de 69 años, falleció por un traumatismo encefalocraneano severo.

Edu Saettone aceptó su responsabilidad y señaló que se trató de un “lamentable accidente de tránsito” tras el despiste de su camioneta debido, según indicó, a “una maniobra temeraria” hecha por un vehículo de transporte público y a la lluvia ocurrida en el amanecer del 23 de agosto del 2012. (Poder Judicial)

En su manifestación policial, Edu Saettone dijo que su camioneta se despistó luego de que un ómnibus de transporte público que lo precedía se detuviera en seco para recoger pasajeros. Esto, según su versión, lo hizo frenar en seco a él también para no chocar con el bus, pero, al estar la calzada mojada, el vehículo patinó y atropelló a la mujer. No obstante, la sentencia descartó esta posibilidad.

El Comercio accedió a la sentencia del 35 Juzgado Penal de Lima, donde se indicó que, para condenar a Edu Saettone Arróspide por homicidio culposo, se tomó en cuenta que el conductor de radio y televisión manejó a excesiva velocidad (90 kilómetros por hora aproximadamente) antes de atropellar a María Elena Coronado. A esta prueba se sumó el informe técnico de la Policía Nacional, el cual refiere que el procesado condujo con un rango de velocidad que resultó inapropiado para el lugar y las condiciones del clima (ese día lloviznó).

Edu Saettone: el caso que lo sentenció a prisión en 5 puntos - 2

Luego de dos sentencias en el 2014 y 2016, a inicios del 2018 la Segunda Sala Penal Transitoria ordenó su captura y encarcelamiento por el delito de homicidio culposo en agravio de Coronado. Debía cumplir una pena de cuatro años de prisión efectiva y pagar a los familiares de la víctima una reparación de S/100 mil.

Sin embargo, ante la apelación de esa condena, la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres, de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió en abril de aquel año que la sanción sea de tres años de libertad condicional y que abone S/304 mil a los deudos de la madre de familia .

El caso Melissa González Gagliuffi

El 11 de octubre del 2019, Christian Agustín Buitrón Aguirre (35) y Joseph Giancarlo Huashuayo Tenorio (28) fallecieron tras ser impactados, en la cuadra nueve de la Av. Javier Prado Oeste por la camioneta que manejaba Melissa Gonzáles Gagliuffi. Luis Vega Palacios y Vilma Gamarra Tambohuasco también resultaron heridos.

La División de Prevención de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía determinó en su momento que el vehículo había excedido la velocidad límite de 60 km/h. En una entrevista con El Comercio, el padre de Joseph Huashuayo señaló que la investigación determinó que la camioneta llegó a los 87 km/h.

A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó

Tras el fatal accidente, González Gagliuffi fue detenida hasta el 13 de octubre, cuando el fiscal Mario Concepción Barrón Cerna, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de San Isidro, ordenó su liberación. El lunes 21 de octubre del mismo 2019, se la sentenció a cuatro meses de prisión preventiva.

“Lo lamento muchísimo. He sido educada en valores. Nunca voy a rehuir [a la justicia] porque mi vida está aquí. Mi imagen y mi esencia es lo que me interesa defender ahora”, expresó la condenada durante la audiencia.

Dos meses después, la Tercera Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, dejó sin efecto la prisión preventiva y fue puesta en libertad. “Cuando le dieron 4 meses de prisión preventiva, allí nomás me di cuenta de que la justicia no estaba a favor de nosotros. El accidente fue el 11 de octubre y poco antes de Navidad la sueltan. Ellos pasaron felices la Navidad, ¿y nosotros?”, lamentó Fortunato Huashuayo, padre Joseph.

En un inicio, la defensa de González Gagliuffi argumentaba que otro vehículo habría ocasionado que ella se despistara. Videos e investigaciones contradijeron la versión.

En junio del 2022, González Gagliuffi fue sentenciada a 6 años de cárcel efectiva por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. Desde entonces, González Gagliuffi entró a la clandestinidad y se convirtió en prófuga de la justicia. Incluso, el Ministerio del Interior la ingresó al Programa de Recompensas. La entidad ofreció hasta 30 mil soles por su paradero.

El 16 de mayo del 2023, se le revocó la pena y se le impuso la Vigilancia Electrónica Personal (VEP). “La Quinta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima […] había revocado la pena privativa de libertad de seis años con nueve meses y 18 días, variándola por la VEP por el mismo periodo”, informó el INPE en su momento.

“Al ponerle el grillete es como darle libertad. Nadie va a controlar absolutamente nada. Eso no es justicia. Es una vergüenza nacional”, criticó Nancy Tenorio, madre de Joseph.

El caso Ivo Dutra

El sábado 6 de agosto del 2011, Ivo Dutra fue atropellado por un bus de la empresa Orión que se pasó la luz roja en Jesús María. Luego de seis días en cuidados intensivos, el joven fotógrafo falleció. Desde entonces, inició un largo proceso por justicia.

El chofer que mató a Ivo, Weimer Huamán Sánchez, tenía 13 papeletas entre graves y muy graves, pero manejaba con total impunidad. En mayo del 2012, fue sentenciado a 13 años de prisión por el delito de homicidio simple por dolo eventual; sin embargo, meses después la Primera Sala Penal para Reos en Cárcel decidió rebajar la pena a 10 años de cárcel.

Hasta ahora la familia denuncia que ni el chofer ni Orión cumplen con pagar la reparación civil de S/1 millón. De hecho, la empresa había trasladado varios códigos de ruta y vehículos a las empresas Grupo Holrex, Holdin Express, entre otras, en un intento por evadir su responsabilidad.

Reciente caso en la Av. Javier Prado

El 9 de febrero, un peatón resultó herido tras ser atropellado por un vehículo en la avenida Javier Prado, a la altura de las cuadras 7 y 8, en el distrito de San Isidro. El coche continuó su recorrido por la berma central, hasta estrellarse con un árbol.

Auto fuera de control sube a berma y embiste a transeúnte en San Isidro. (Foto: Captura de YT/BDP)

El peatón fue identificado como Fernando Arturo Guerrero Flores de 21 años. El joven permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Internacional, en San Borja. La familia del joven contó que los doctores les han dicho que solo queda esperar un “milagro”, debido a las severas lesiones que sufrió tras ser atropellado por el coche conducido por José Amaya de Dios de 81 años.

“Mi hijo está en estado crítico, está en UCI, está en atención, estado vegetal, no reacciona, está con respiración artificial, entubado y con sonda”, manifestó a RPP Arturo Guerrero, padre del joven.

Asimismo, indicó a Exitosa que su esposa sufrió un preinfarto tras lo ocurrido con su hijo. Por ello, exigió justicia para que el conductor asuma su responsabilidad.