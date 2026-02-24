Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El lamentable atropello de la joven corredora Lizeth Marzano Noguera demuestra una vez más la falta de respeto a las normas de tránsito en las calles del Perú. A ello se suma, como en otros sonados casos de accidentes vehiculares, un ambiente de polémica por las declaraciones de las partes involucradas y la actuación de la justicia.

