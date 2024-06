El desvío vehicular debido a las obras de construcción de las estaciones El Olivar y Quilca del ramal de la Línea 4 del metro de Lima y Callao ocasionaron una intensa congestión en la Av. Faucett en las primeras horas del lunes. El caos se concentró en el cruce con la Av. Quilca para los vehículos que viajaban desde Ventanilla y la Av. El Olivar para los conductores que se desplazaban al aeropuerto Jorge Chávez.

Congestión en sentido de norte a sur a la altura del cruce de Faucett y la Av. El Olivar. Foto: Hugo Pérez / HUGO PEREZ

El plan de desvío determinó que los vehículos de transporte público, privado y carga que circulan de norte a sur ingresen a la pista auxiliar de la Av. Faucett a la altura del puente Aduanas, en el cruce con la Av. El Olivar, y continúen hasta la rampa de salida a la vía principal a la altura de la Av. Pablo Chávez Aguilar. En el sentido contrario, los vehículos deben ingresar a la vía auxiliar a la altura de la av. Quilca y reingresar a la vía principal en el cruce con la Av. Pablo Chávez Aguilar.

¡A tomar precauciones! Este domingo, 16 de junio inicia el plan de desvío vehicular en la av. Faucett por obras del Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao. 🚈



📍 📄 Conoce más detalles: https://t.co/JF2gRPAjL9 pic.twitter.com/wp23MtUAma — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) June 13, 2024

El tráfico más intenso se registró entre las 6:30 a.m. y las 8 a.m . Desde el puente Aduanas hasta la Av. Tomás Valle, se registraron largas colas de vehículos que tenían como destino el aeropuerto Jorge Chávez. El chofer Manuel Senmache declaró a El Comercio que tardó cinco minutos en recorrer este tramo de 100 metros. “Pasar por aquí máximo tarda un minuto. Desde Carmen de la Legua hasta la puerta del aeropuerto estoy demorando casi diez minutos”, declaró.

Asimismo, Senmache señaló que tardó 35 minutos en llegar desde el cruce de las avenidas Faucett y Venezuela hasta el terminal aéreo del Callao. “Ese recorrido me toma 15 minutos, usualmente”, afirmó. En esa línea, el conductor Patricio Meneses mencionó que demoró 40 minutos entre la Av. Venezuela y la Av. Tomás Valle, el doble del tiempo habitual que utiliza.

Efectivos de la Policía Nacional (PNP) estaban presentes a lo largo del desvío vehicular en la Av. Faucett. En cambio, solo se observó a orientadores de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) en el cruce con la Av. El Olivar , instruyendo a pasajeros y transportistas sobre el desvío.

Personal de la ATU informando a un ciudadano sobre el desvío vehicular. Foto: Hugo Pérez. / HUGO PEREZ

Uno de ellos, quien prefirió no identificarse, indicó que les ordenaron ubicarse solo en ese punto. “Somos cuatro compañeros: dos en cada sentido. Solo estaremos durante la mañana; la Policía se quedará en las tardes y noches”, manifestó. “Luego de la primera semana, la gente se acostumbra a los cambios que genera el desvío”, agregó.

Así también, el orientador puntualizó que hoy iniciaron las obras de la estación El Olivar, mientras que el domingo empezarán los trabajos para la estación Quilca.

Por su parte, los conductores reclamaron la falta de señalética sobre el desvío vehicular en los tramos de la Av. Faucett de San Miguel y Cercado de Lima. “Yo vengo desde Maranga y no he visto ningún anuncio ni cartel sobre el desvío en todo [la avenida] Faucett. La mayoría de conductores no estamos enterando del desvío al llegar al Callao”, aseguró Senmache.

Luego de las 8 de la mañana, el tráfico se despejó de la zona cercana al aeropuerto y se desplazó hacia Carmen de la Legua. Por ello, entre las 8 a.m. y 8:30 a.m., policías de tránsito facilitaron el paso de los vehículos que pasaban por la Av. Faucett en el cruce con la Av. Argentina. Los vehículos de esta última vía permanecieron detenidos hasta por cuatro minutos.

Conductores entrevistados por este Diario pidieron a la ATU que incremente la cantidad de orientadores y señalética en la Av. Faucett . También, solicitaron que permanezca la presencia de policías a lo largo de esta vía a fin de evitar grandes congestiones tras el inicio del desvío vehicular.

¿Cuál es la diferencia entre el ‘Ramal Línea 4′ y la ‘Línea 4?

La expansión del sistema de transporte en la capital involucra la construcción de dos proyectos del metro de Lima y Callao que pueden ocasionar confusión entre los ciudadanos debido a la similitud de sus nombres: el ‘ramal de la Línea 4′ y la ‘Línea 4′.

Por un lado, el ramal consta de 8 estaciones en la provincia del Callao: Gambetta, Canta Callao, Boca Negra, Aeropuerto, El Olivar, Quilca, Morales Duárez y Carmen de la Legua.

Imagen con las 8 estaciones del Ramal 4 (Línea roja). Foto: MTC

Cabe resaltar que su construcción, de una extensión aproximada de 7.5 kilómetros, es ejecutada por la Concesionaria de la Línea 2.

El cruce de las avenidas Óscar Benavides y Elmer Faucett será el lugar donde se encuentren la Línea 2 actual del Metro de Lima y la futura Línea 4, estableciendo así un punto de conexión crucial en la estación Carmen de la Legua.

Por otro lado, está pendiente la licitación del segundo tramo de la Línea 4 , que, según el estudio de factibilidad encargado por el MTC, abarcará 20 estaciones desde el Callao hasta Santa Anita:

Venezuela

Rafael Escardó

Pando

José de Sucre

Brasil

Felipe Salaverry

Guillermo Prescott

Las Palmeras

Conde de San Isidro

Rivera Navarrete

Pablo Carriquirry

La Cultura

San Luis

Monterrico

Manuel Olguín

Los Frutales

La Molina

Santa Patricia

Mayorazgo

Mercado Santa Anita