Calles inundadas por fuertes lluvias en el distrito de Villa El Salvador. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Calles inundadas por fuertes lluvias en el distrito de Villa El Salvador. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Redacción EC

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, afirmó que el sistema de alcantarillado de Villa El Salvador colapsó en ese distrito no necesariamente por la intensa lluvia registrada el último domingo 16 de agosto en la capital.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.