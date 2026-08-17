El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, afirmó que el sistema de alcantarillado de Villa El Salvador colapsó en ese distrito no necesariamente por la intensa lluvia registrada el último domingo 16 de agosto en la capital.

En declaraciones a Canal N, señaló que las causas del colapso deberán ser determinadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que también deberá rastrear que no repita un escenario similar en otro punto de Lima.

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“En este caso ha colapsado el agua del desagüe: Las causas, no necesariamente, son las lluvias. Eso podría ser el punto final que genera el colapso. Definitivamente hacia atrás hay otro tipo de situación que corresponderá al ministro de Vivienda determinar, cuál es el grado exacto de la falla y si se puede replicar en otro lugar”, expresó.

Sheput indicó que la inundación no se debe a la rotura de una tubería de agua y advirtió que las aguas servidas podrían provocar enfermedades y estas, a su vez, bacterias que podría generar toda una problemática de salud.

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“Son aguas servidas y es fácil determinarlo, uno ingresa a cualquiera de las casas -y por eso nos preocupa mucho la sanidad de las familias-, y es muy difícil respirar”, subrayó.

“No estamos en presencia de una inundación de una tubería de agua potable, sino de aguas servidas que vienen con bacterias y que al acumularse pueden provocar enfermedades, las enfermedades se pueden convertir en plagas y entonces puede haber un encadenamiento de problemas. Por lo tanto, estamos reaccionando de inmediato”, añadió.

El ministro de Trabajo también estimó un balance preliminar de 80 viviendas con pérdidas materiales integrales en Villa El Salvador debido a que los niveles de lodo y agua residual alcanzaron un metro y medio de altura.

Juan Sheput también anunció la puesta en marcha de un programa de empleo temporal para los damnificados del Sector 1, Grupo 6 de Villa El Salvador, que consistirá en la contratación de las propias familias afectadas para ejecutar labores de limpieza y desinfección.

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Explicó que las cuadrillas de trabajo intervendrán en las zonas residenciales e instituciones educativas para viabilizar el retorno a las clases presenciales, previo pago de S/50 diarios durante el tiempo que dure el programa, aproximadamente 40 días.