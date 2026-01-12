Las lluvias de verano continuarán presentándose en la costa del país hasta el 16 de enero, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). De acuerdo con la entidad, este escenario responde a condiciones atmosféricas que favorecen el traslado de nubosidad desde la zona andina hacia el litoral.

Según explicó el Senamhi, las precipitaciones estarán asociadas al aumento de la humedad generado por la presencia de vientos del norte.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Este comportamiento ha sido advertido en los avisos meteorológicos vigentes para la sierra, que alertan sobre la interacción de estos sistemas con la franja costera.

El organismo precisó que las lluvias se presentarían de manera dispersa e intermitente, principalmente durante el atardecer, la noche y la madrugada. No obstante, durante el día se mantendrían periodos de brillo solar, con un incremento progresivo de la nubosidad hacia horas de la tarde.

Los episodios más significativos se registrarían desde la costa de Tumbes hasta la de Tacna, con mayor intensidad entre el 14 y 15 de enero, sobre todo en distritos alejados del litoral, de acuerdo con el aviso meteorológico para la costa. El Senamhi indicó que continuará con el monitoreo permanente de las condiciones del tiempo.

Finalmente, la entidad recomendó a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales.