La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) anunció medidas ante las intensas lluvias en la capital. (Foto: El Comercio)
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) anunció medidas ante las intensas lluvias en la capital. (Foto: El Comercio)
/ MARIO ZAPATA
Por Redacción EC

Ante las intensas lluvias registradas en Lima Metropolitana, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) comunicó que las instituciones educativas públicas deben evaluar la posibilidad de cambiar temporalmente a clases no presenciales.

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