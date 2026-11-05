Ante las intensas lluvias registradas en Lima Metropolitana, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) comunicó que las instituciones educativas públicas deben evaluar la posibilidad de cambiar temporalmente a clases no presenciales.
Ante las intensas lluvias registradas en Lima Metropolitana, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) comunicó que las instituciones educativas públicas deben evaluar la posibilidad de cambiar temporalmente a clases no presenciales.
A través de un comunicado oficial, la entidad señaló que las instituciones educativas públicas deben evaluar esta opción de clases virtuales cuando las condiciones de seguridad no garanticen la seguridad de estudiantes, docentes y personal directivo.
Monitoreo constante
Para asegurar una correcta aplicación de esta directiva, las siete Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de la capital deberán reforzar el monitoreo constante y mantener una coordinación directa con los directores de los planteles.
Las autoridades escolares evaluarán de forma prioritaria el estado de la infraestructura educativa, el funcionamiento adecuado de los servicios básicos y las condiciones de las vías de acceso ante la ocurrencia de eventuales aniegos, inundaciones u otros eventos naturales ocasionados por el temporal.
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Él forma parte de la delegación de periodistas de distintas nacionalidades que viajarán junto al Pontífice por Uruguay, Argentina y Perú, y nos permitirá conocer al detalle las actividades que realizará en cada país.