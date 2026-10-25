Tras la intensa llovizna registrada ayer en Lima Este, varios puntos de los distritos de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador resultaron inundados, entre ellos la avenida Pachacútec, el bypass Nueva Esperanza y la avenida 200 Millas. (Fotos Jesús Saucedo @photo.gec)
Tras la intensa llovizna registrada ayer en Lima Este, varios puntos de los distritos de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador resultaron inundados, entre ellos la avenida Pachacútec, el bypass Nueva Esperanza y la avenida 200 Millas. (Fotos Jesús Saucedo @photo.gec)
Por Redacción EC

Una intensa llovizna registrada ayer provocó inundaciones en distintos puntos de Lima Este, especialmente en los distritos de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. La acumulación de agua en las vías dificultó la circulación vehicular y ocasionó el cierre del tránsito en algunos sectores.

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