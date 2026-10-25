Una intensa llovizna registrada ayer provocó inundaciones en distintos puntos de Lima Este, especialmente en los distritos de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. La acumulación de agua en las vías dificultó la circulación vehicular y ocasionó el cierre del tránsito en algunos sectores.

Entre los puntos afectados figuran la avenida Pachacútec, el bypass Nueva Esperanza y la avenida 200 Millas, donde el agua acumulada complicó el desplazamiento de los vehículos.

La situación generó restricciones en algunos tramos, por lo que los conductores tuvieron que afrontar dificultades para transitar por estas zonas.

Acumulación de agua complica el tránsito

Las inundaciones evidenciaron las dificultades que pueden presentarse en las vías urbanas ante episodios de lluvia, especialmente cuando el agua se acumula en zonas de circulación vehicular.

Tras la intensa llovizna registrada ayer en Lima Este, varios puntos de los distritos de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador resultaron inundados, entre ellos la avenida Pachacútec, el bypass Nueva Esperanza y la avenida 200 Millas. La acumulación de agua provocó el cierre del tránsito vehicular en algunos tramos. (Fotos Jesús Saucedo @photo.gec)

Hasta el momento, no se ha precisado cuánto tiempo permanecerán cerrados los tramos afectados ni si se registraron daños materiales o personas perjudicadas. Tampoco se cuenta con información adicional que permita determinar el alcance total de las afectaciones.

Las incidencias reportadas ponen nuevamente en atención las condiciones de circulación en Lima Este durante episodios de precipitaciones y la necesidad de mantener informados a los conductores sobre las restricciones viales.

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