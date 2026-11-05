La constante llovizna registrada en Lima Metropolitana provocó severas anegaciones e inundaciones en Villa María del Triunfo (VMT). Varios vecinos se han visto obligados a pernoctar en las afueras de sus hogares para resguardar sus pertenencias y vigilar la zona.

Exigen maquinaria pesada

Los residentes afectados señalaron que hasta el momento no han encontrado solución alguna por parte de los organismos locales ni centrales. Los damnificados remarcaron que es urgente contar con maquinarias especializadas, como hidrojet o bombas succionadoras, para la extracción del agua estancada.

“Desde las tres de la mañana hemos llamado y no contamos con solución. Ya van tres días con el agua empozada”, señaló uno de los vecinos afectados a Latina Noticias.

La Av. 26 de Noviembre se vio inundada por la acumulación de agua y lodo. Los peatones debieron desplazarse dando saltos sobre las aceras o cubriéndose el calzado con bolsas plásticas. (Fotos: César Grados / @photo.gec)

Asimismo, expresaron su preocupación al señalar que varias familias ignoran dónde pernoctarán debido a los severos daños que el colapso del sistema de alcantarillado causó en sus viviendas.

Aniegos e inundaciones

Las lluvias que empezaron este 3 de noviembre también generaron aniegos también en el distrito de Villa María del Triunfo. La acumulación de agua provocó el cierre del bypass Pachacútec, punto donde la Municipalidad de Lima desplegó seis camiones cisterna con capacidad de 42.000 galones para el drenaje de la vía.

Fenómeno de El Niño

Las lluvias se registran en medio de un calentamiento anómalo en el océano Pacífico asociado al fenómeno de El Niño. Este evento climático altera las condiciones atmosféricas en la región, lo que incrementa el riesgo de precipitaciones intensas en diversas zonas del Perú y Ecuador.

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