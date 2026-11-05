Los residentes afectados señalaron que hasta el momento no han encontrado solución. (Foto: Captura Latina Noticias)
Los residentes afectados señalaron que hasta el momento no han encontrado solución. (Foto: Captura Latina Noticias)
Por Redacción EC

La constante llovizna registrada en Lima Metropolitana provocó severas anegaciones e inundaciones en Villa María del Triunfo (VMT). Varios vecinos se han visto obligados a pernoctar en las afueras de sus hogares para resguardar sus pertenencias y vigilar la zona.

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