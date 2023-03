El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, invocó hoy a las autoridades competentes a declarar como zonas intangibles a las quebradas a nivel nacional, a raíz de los huaicos y deslizamientos ocurridos en estos lugares producto de las intensas lluvias provocadas en los últimos días por la influencia del ciclón Yaku.

En declaraciones a la prensa, tras participar en el lanzamiento de la cruzada cívica “Con Punche Perú Solidario: Actuemos juntos”, afirmó que levantar casas en una quebrada representa un serio riesgo de muerte para sus ocupantes, sobre todo en épocas de fuertes precipitaciones.

“Le he pedido al premier (Alberto Otárola) darnos un arma legal para declarar intangibles las quebradas. No se puede vivir en una quebrada, por favor. Hace 50 años que se ve el problema y se olvida de la gente. Declaremos de una vez en el Congreso de la República intangibles las quebradas del Perú”, indicó el burgomaestre.

“Nadie puede vivir en una quebrada, que se desaloje de inmediato, porque es una zona de alto riesgo”, añadió.

López Aliaga dijo que en los últimos días ha realizado un “trabajo arduo” como alcalde de Lima debido a las fuertes lluvias, huaicos y desbordes que afectaron a diferentes distritos de la capital.

“Yo, realmente, no he dormido (…) martes, miércoles y jueves no he dormido. Le he pedido al premier que nos dé las armas legales para que nadie pueda vivir en las quebradas”, manifestó.