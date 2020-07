'Loco Darwin' asegura que financió campaña de alcalde de SJL

Luego de ser capturado en Cusco, Darwin Malca Hernández, ‘Loco Darwin’ fue trasladado a Lima e interrogado por la policía en la sede de la Dirincri. De su testimonio se supo muy poco, hasta hoy que en un video conseguido por la revista “Hildebrandt en sus trece” se revela la cercana relación del delincuente y el alcalde de San Juan de Lurigancho Juan Navarro. En su testimonio, el ‘Loco Darwin’, ex líder de la banda “Los malditos de Bayóvar” detalla que ayudó al burgomaestre durante su campaña, apoyándolo económicamente con 200 mil soles, e incluso con bienes muebles e inmuebles. Todo, dijo el delincuente, fue fruto de las extorsiones a negocios y colegios de San Juan de Lurigancho.

“(Juan) Navarro es bien malo. Se viene contra mí después de que lo apoyé. Yo le manejaba los distintos frentes, los mercados, la cachina (…) Lo apoyé en toda su campaña para que nadie lo moleste (…) Él me prometió comprar el cielo y el moro (sic)”, dijo.

Incluso detalló cómo le entregó el dinero. “El año pasado que fui al colegio le di los primeros 60 mil soles. Aparte le di un terreno que había agarrado y tres vehículos. Por eso yo le tengo una bronca a ese señor porque mejor no hubiese invertido nada de mi plata y no me hubiese metido en problemas”, agregó.

“Hildebrandt en sus trece” revela que Juan Navarro es uno de los hombres de confianza del candidato a la presidencia César Acuña. San Juan de Lurigancho al ser el distrito más poblado del país (11% de la población total de Lima y Callao) es un bastión estratégico en sus aspiraciones a la presidencia. ‘Loco Darwin’ tiene 39 denuncias por extorsión en San Juan de Lurigancho, robo agravado, cobro de cupos, parricidio, homicidio calificado, entre otros delitos. Fue capturado el 9 de octubre del 2015.