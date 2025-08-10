Guía de lomas en Lima: cuáles visitar y cómo llegar en su temporada más verde, de julio a octubre, con paisajes y biodiversidad únicos

La temporada de las Lomas de Lima ya llegó. Estos ecosistemas únicos y frágiles se tiñen de verde en invierno, ofreciendo una gran diversidad de flora y fauna. Son puntos de encuentro para runners, campistas y turistas, y tienen algo en común: son administradas por las propias comunidades, que se encargan de su conservación y cuidado.

De acuerdo con muchos visitantes, la mejor época para recorrerlas es de julio a octubre, cuando la humedad del invierno limeño activa la vegetación. En esos meses, las lomas se cubren de un verde intenso, envueltas en niebla, y lucen flores silvestres como la valeriana y la tara, entre otras.

En total, existen diez: Lomas de Amancaes (Pachacámac), Lomas de Paraíso (Villa María del Triunfo), Lomas de Mangomarca (San Juan de Lurigancho), Lomas de Lúcumo (Pachacámac y Lurín), Lomas de Jatosisa (Pachacámac y Lurín), Lomas de Ancón (Ancón), Lomas de Asia (Asia), Lomas de Carabayllo (Carabayllo), Lomas de Lachay (Huaura) y Lomas de Supe (Barranca).

La mejor época para recorrerlas es de julio a octubre. / Jessica Vicente

Lomas de Amancaes

Este espacio natural limeño surge del encuentro entre las estribaciones costeras y la neblina invernal. Fue reconocido en 2013 como Ecosistema Frágil por el Ministerio de Agricultura y Riego y, desde 2019, forma parte del Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima. Se extiende por los distritos del Rímac, Independencia y San Juan de Lurigancho.

Para llegar desde el Rímac, se puede usar transporte público hasta la zona de Flor de Amancaes. Allí es común encontrar guías locales que conducen a los senderos principales, permitiendo disfrutar de vistas panorámicas antes de adentrarse en el ecosistema.

Quienes partan desde Independencia o San Juan de Lurigancho también cuentan con rutas específicas, que ofrecen recorridos escénicos hacia el corazón de las lomas.

Lomas de Paraíso

Ubicadas en Villa María del Triunfo, este ecosistema frágil fue reconocido el 14 de octubre de 2013 y forma parte del Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima. Se extiende por distritos como Santiago de Surco, La Molina, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. Desde el Cercado de Lima, el viaje dura aproximadamente una hora.

Lomas de Mangomarca

Este importante espacio natural contribuye a la preservación de especies en peligro de extinción y a la conservación de recursos hídricos, apoyando así la lucha contra el cambio climático.

Para planificar la visita, se puede consultar la página oficial en Facebook “Lomas de Mangomarca Asociación Ecoturística”. Es un destino ideal para practicar trekking.

Lomas de Lúcumo

Ubicadas en el distrito de Pachacámac, estas lomas presentan una vegetación abundante que cubre de verde todo el paisaje. Son un destino clave para el ecoturismo en Lima, combinando biodiversidad, paisajes espectaculares y riqueza cultural.

Entre sus especies destacan líquenes, musgos y flores que florecen en temporada de neblina, además de aves como el canastero de los cactus, la lechuza de los arenales y diversas especies de colibríes, lo que convierte al lugar en un paraíso para observadores y fotógrafos de naturaleza.

Para llegar, se debe ir hasta el kilómetro 34 de la Panamericana Sur y continuar hacia el Centro Poblado Rural Quebrada Verde, donde está el ingreso principal.

Ubicadas en el distrito de Pachacámac, estas lomas presentan una vegetación abundante que cubre de verde todo el paisaje. / Viaja Libre

Lomas de Jatosisa

Situadas en el distrito de Pachacámac, cerca de Lurín, son reconocidas por su belleza y por ser un destino popular para ciclismo de montaña, parapente y senderismo.

Desde Lima, se puede llegar por la Panamericana Sur hasta el desvío de Playa Conchán, cruzar el puente sobre el río Lurín y girar hacia Pachacámac. Dentro del distrito, la Avenida Reusche lleva hasta la calle Jatosisa. También se puede acceder en colectivos o mototaxis desde el cruce de Pachacámac con Lurín.

Lomas de Ancón

Ubicadas al norte de Lima, estas lomas forman parte del Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima. Combinan lomas costeras, desierto y serranía esteparia, albergando especies endémicas. Son gestionadas por el Gobierno Regional de Lima con fines de conservación, investigación y educación ambiental.

Para llegar, desde Ancón se puede ir al Óvalo de Chacas y tomar un colectivo hasta el cruce del Jirón Trujillo con 2 de Mayo, punto de ingreso a las lomas.

Lomas de Asia

A 100 km al sur de Lima, en la provincia de Cañete, se ubican sobre terrenos de la Comunidad Campesina de Asia. Se componen de colinas y quebradas que, en invierno y primavera, se cubren de vegetación.

Este proyecto ecoturístico se desarrolla en 8.500 hectáreas, donde en un solo día se puede disfrutar de flora, fauna y vistas espectaculares.

Lomas de Carabayllo

Son una opción frecuente para los amantes del trekking gracias a sus paisajes. En transporte público, se debe tomar un vehículo de la empresa “El Rápido” hasta su último paradero en la Urb. Santo Domingo. Desde ahí, un bus lleva a la Urb. San Benito, y luego un mototaxi o miniván hasta la entrada. En auto propio se sigue la misma ruta por la Av. San Felipe, Enace, Camino Real, Av. Santa María y Av. Norte Sur hasta San Benito, continuando luego hasta el Asentamiento Humano Primavera, donde inicia la caminata.

Lomas de Lachay

A 105 km de Lima, en la provincia de Huaura, ofrecen fácil acceso y recorridos guiados, ideales para un fin de semana. Durante invierno y primavera se pueden observar diversas especies y realizar actividades al aire libre.

Se recomienda salir temprano, entre las 6 y 7 a.m., para evitar el tráfico y aprovechar el día. El ingreso es posible en auto particular, en tours o en bus interprovincial hacia Huacho, bajando en el km 105 y caminando 90 minutos hasta los circuitos Zorro, Tara y la Perdiz.

A 105 km de Lima, en la provincia de Huaura, ofrecen fácil acceso y recorridos guiados, ideales para un fin de semana. / Archivo El Comercio

Lomas de Supe

Ubicadas en la provincia de Barranca, florecen en invierno creando un paisaje verde y variado. Para llegar, se puede tomar un bus hacia Barranca, bajar en el pueblo de Supe y desde la plaza central tomar un mototaxi o taxi hasta las lomas, en un recorrido de 15 minutos.