La ONPE inició este lunes la venta de ‘kit de revocatoria’, que contiene los documentos y formatos necesarios para retirar a un alcalde de su cargo antes del plazo establecido. Pocas horas después de la habilitación de su compra, un ciudadano adquirió un kit para presentar una solicitud en contra del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

El responsable de la iniciativa es el economista Ciro Silva Paredes, quien este año presentó una denuncia contra la presidenta Dina Boluarte ante el Congreso por los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, genocidio y lesa humanidad, tipificado en el artículo 319 del Código Penal; la denuncia fue archivada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Asimismo, Silva Paredes fue socio del Club Departamental Apurímac por invitación de Boluarte.

En comunicación con El Comercio, Silva indicó que su decisión de obtener el kit para destituir a López Aliaga como alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) se debe a dos motivos principales. “El incumplimiento de sus promesas de campaña, como convertir a Lima en una potencia mundial, y una ejecución ineficiente de su plan de gobierno”, explicó.

Detalle de los fundamentos de la solicitud de revocatoria, presentada por Ciro Silva. Foto: Jesús Verde.

“La gestión de López Aliaga es desastrosa y caótica. Es el peor alcalde en la historia de Lima ”, aseveró. Silva detalló punto por punto a este Diario sobre los más de 15 fundamentos que consignó en su pedido de revocatoria ante la ONPE.

Uno por uno: ¿por qué motivos se exige la revocatoria del alcalde Lima?

‘Lima limpia’

Grandes montículos de basura acumulados sobre las veredas y pistas de distintas calles y avenidas del Cercado de Lima alarmaron a los vecinos del distrito este fin de semana. Este escenario se originó luego de que la MML decidiera no renovar el contrato que tenía con la empresa Innova Ambiental, encargada de efectuar la limpieza de las calles. El cese del acuerdo el pasado 30 de mayo habría conllevado el retiro de casi 800 trabajadoras de limpieza pública por parte de la compañía.

Vecinos denunciaron la afectación a la la salud pública que sufrían debido a la exposición a sustancias contaminantes que podían a su vez producir enfermedades. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

Por ello, Silva incluyó esta situación como uno de los motivos para exigir la renuncia del burgomaestre. “ Es un atentado contra la salud pública lo que ha hecho . Los limeños merecemos una ciudad limpia. Es una vergüenza que las calles estén repletas de basura. Estamos desamparados, porque el alcalde, a pesar de que es un estadista, no ha tenido un plan B luego de la resolución de contrato con Innova”, indicó.

‘10 mil motos’

“ Querer comprar 10 mil motos es un despropósito . Esa promesa fue cuestionada desde que el alcalde la anunció por primera vez durante su campaña, pero él insiste en cumplir con ella; hasta el momento, solo ha logrado la compra de 400 motos”, advirtió Silva.

Durante su campaña al sillón municipal, López Aliaga prometió la compra de 10 mil motos, que estarían a disposición de las municipalidades distritales y la Policía Nacional (PNP) para combatir la inseguridad ciudadana . Una de las primeras acciones de su gestión fue iniciar un proceso de licitación para la compra de los vehículos menores. Sin embargo, el proceso de contratación fue frustrado en dos oportunidades.

El 15 de diciembre, la Oficina de Logística de la MML informó la cancelación del proceso de licitación destinado a la compra de un primer conjunto de 4 mil motocicletas, luego de declarar la pérdida automática de la buena pro que había ganado el Consorcio Sukimotor. Finalmente, en marzo, la MML entregó 400 motos lineales a la Policía Nacional a través de un convenio suscrito con el Ministerio del Interior.

‘60 puentes metálicos’

A fines del 2023, López Aliaga anunció la construcción de 60 puentes metálicos o vías rápidas, a fin de reducir la congestión y mejorar el flujo vehicular de la ciudad. “Son puentes aéreos que estarán en puntos donde hay semáforos. Se irá más rápido usando estas vías elevadas, tal como es Europa”, dijo. En entrevista con RRP Noticias, el burgomaestre indicó que el costo por cada una sería de 10 millones de dólares.

“Es un proyecto sin sentido. Al igual que la promesa de las diez mil motos, no tiene relación entre lo que plantea y los fondos que dispone la municipalidad”, cuestiona Silva. Por su parte, el arquitecto urbanista José Carlos Soldevilla declaró a este Diario que la construcción de los 60 puentes “no es consecuente ni congruente con las necesidades de la ciudadanía” .

‘Plan Bukele, inseguridad ciudadana’ y ‘Atrapar a delincuentes’

La ola de inseguridad que sacude a la capital es otro de los motivos por los que Silva exige la revocatoria de López Aliaga. “Lima está desprotegida. Con las noticias que vemos a diario, se demuestra que los asaltos, robos y el sicariato reinan aquí. Parece que la MML no coordinan con autoridades ni con la Policía Nacional de manera adecuada”, afirma Silva.

En un debate entre los principales postulantes a la alcaldía de Lima, López Aliaga elogió el plan de Nayib Bukele para combatir la delincuencia y lo consideró una medida efectiva que debería ser implementada en el país.

Propuestas de Rafael López Aliaga

El burgomaestre se retractó en una entrevista a Canal N en agosto del año pasado, asegurando que nuestro país “tiene otra realidad completamente distinta”, descartando así la aplicación de medidas similares a las del presidente de El Salvador. No obstante, Silva reclama acciones concretas y eficaces para disminuir los índices de inseguridad. “Dijo que iba a llamar a licenciados y reservistas de las Fuerzas Armadas para apoyar a combatir la inseguridad, pero tampoco ha cumplido”, manifestó.

‘Playas artificiales’

En mayo del 2023, Rafael López Aliaga inauguró la primera playa artificial de Lima en la piscina del Club Metropolitano Wiracocha de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, en enero de este año, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) calificó a la piscina como insalubre. El Comercio pudo conocer que la falta cometida fue asociada a la “suciedad y/o presencia de sólidos flotantes dispersos y/o abundantes”.

La Digesa catalogó la piscina central del Club Metropolitano Wiracocha como No Saludable tras observar dos faltas. / JORGE CERDAN

El 1 de febrero, la administración de la comuna anunció que la piscina ya se encontraba apta luego de realizar las labores de mantenimiento necesarias.

Hambre cero

“Hablé con las dirigentes de las ollas comunes de Lima y me aseguraron que no se ha cumplido al 100% con el apoyo prometido por el alcalde para darles productos de la canasta básica y los plazos de su entrega. El alcalde también ofreció en campaña un ‘botón del hambre’ para saber de inmediato quienes no tienen alimentos, pero no ha cumplido con nada de ello”, sostuvo. “Se ha jugado con las esperanzas de miles de ciudadanos”, agregó.

En noviembre, un reportaje del programa Punto Final recogió la denuncia de tres integrantes de ollas comunes de Huaycán, Villa María del Triunfo y San Juan de Lurigancho. Ellos señalaron que recibían una menor cantidad de alimentos básicos por parte de la MML.

Anuncia recolección de firmas en todos los distritos y exige la revocatoria de los regidores

Silva también exige la revocatoria de López Aliaga por el incumplimiento de otras tres promesas de campaña. “Prometió la construcción de un teleférico para conectar San Juan de Lurigancho, Independencia, Comas y Carabayllo, y la construcción de 30 reservorios para dar agua a dos millones de limeños, pero no ha hecho nada. También dijo que iba a reforestar las riberas del río Rímac, una promesa a la que se oponen los vecinos”, detalló.

Por otro lado, en el documento presentado por Silva, también se exige la salida de todos los regidores de la gestión del burgomaestre: “ En lugar de fiscalizar eficientemente su labor, han sido genuflexos ante la labor del señor López Aliaga y no han presionado para que cumpla con sus promesas ”, mencionó.

Así también, Silva anunció a El Comercio que esperan una respuesta favorable de la ONPE a la solicitud de revocatoria para iniciar una ‘firmatón’ por todos los distritos de Lima y recolectar firmas adherentes.

