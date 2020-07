Loreto ha sido la primera región del país en difundir su estudio de seroprevalencia. Este trabajo es importante en la lucha contra el coronavirus (COVID-19) porque permite estimar la cantidad de personas que han contraído la enfermedad en un localidad determinada y sobre esta base, tomar las mejores decisiones para, por ejemplo, proteger a la población susceptible, esto es, las personas que no se han infectado.

El mencionado estudio fue trabajado por la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Loreto y el Ministerio de Salud (Minsa) con el apoyo de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, la Universidad de Ingeniería y Tecnología, y la Organización Panamericana de la Salud.

A continuación, este Diario responde las preguntas básicas sobre este importante estudio y también las observaciones a sus resultados:

1.¿Qué es un estudio de seroprevalencia?

Un estudio de seroprevalencia busca identificar a las personas que han sido contagiadas, en este caso, por el virus SARS-CoV-2, que ocasiona la enfermedad del COVID-19. Para ello, se realiza un trabajo de campo mediante la realización de testeos. En el caso de Loreto, este trabajo se realizó en la ciudad de Iquitos y se testeó a 716 personas mediante pruebas rápidas o serológicas, de ahí que se denomine estudio de seroprevalencia.

El estudio de seroprevalencia de Loreto tiene un diseño longitudinal, es decir, se va a testear a las personas en tres momentos en total. Por ahora, ya se realizó la primera etapa, así que faltan dos más. La información que se dio a conocer el lunes es preliminar, según informó Carlos Calampa, titular de la Diresa de Loreto.

2.¿Por qué es importante?

Según explica el médico infectólogo Eduardo Gotuzzo, el estudio de seroprevalencia es importante porque te indica cuánta población ha tenido la infección. “Cuando en España se dice que hay 5% [de personas que han estado infectadas`], quiere decir que hay 95% de españoles que todavía no se han infectado. Cuando en Iquitos se dice que hay 70%, quiere decir que 7 de cada 10 charapas están infectados y que por ahí no va a haber una nueva epidemia, porque el grueso de la población ya se infectó, es como si se hubiera vacunado al 70% de esa población”, argumentó. Así, conocer esta información sirve para tomar las medidas sanitarias correspondientes.

El especialista explicó que este estudio es importante también porque busca estimar la totalidad de la personas infectadas en una comunidad, pues mediante los testeos que se realizan en los hospitales no se puede determinar esta cantidad, debido a que los que acuden a los nosocomios, por ejemplo, son las personas con síntomas, mientras que los asintomáticos continúan con su rutina sin saber que tienen el virus.

También es importante porque en función del porcentaje de personas contagiadas, se puede conocer si se está cerca o no de la inmunidad de rebaño, esto es, si se ha alcanzado tal cantidad de personas con anticuerpos -producto de haber estado infectados- que no pueden volverse a contagiar, por lo que ya no propagan la enfermedad y así protegen indirectamente a la población susceptible.

A inicios de la pandemia, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades estimó que la inmunidad de rebaño para Lima y el Callao era del 57%. En el caso de Loreto, según señala el director Calampa, se tiene que realizar más estudios para conocer si la región ya alcanzó la inmunidad de rebaño.

3.¿El estudio de seroprevalencia de Loreto funciona para toda la región?

No. Las personas que conformaron la muestra del estudio, en esta etapa, son de la ciudad de Iquitos, por lo que los resultados solo son valederos para Iquitos Metropolitiana, que abarca los distritos de Iquitos, Punchana, Belén y San Juan Bautista, según refirió el director de la Diresa de Loreto. En otras palabras, se estima que el 71% (alrededor de 375 mil personas) de la población Iquitos tuvo la enfermedad y un 30% (unos 150 mil) todavía no, agregó el funcionario.

Según el director del Departamento de Infectología del Hospital Regional de Loreto, el médico infectólogo Juan Carlos Celis, en la actualidad el virus golpea las zonas alejadas de la ciudad de Iquitos, por ejemplo, Yurimaguas, Putumayo y Datem del Marañon. Señaló que, entre el 2 y 3 de mayo, el hospital regional tenía 600 pacientes hospitalizados por coronavirus y que el lunes pasado el número era de 15 personas, 12 de los cuales procedían de esas zonas alejadas y los tres restantes de Iquitos.

4. ¿Cuáles son los resultados del estudio de seroprevalencia de Loreto?

El estudio preliminar estimó que el 71% de la población de Iquitos contrajo la enfermedad. Adicionalmente, la investigación arrojó que el grupo de edad más expuesto al coronavirus fue el que está conformado por las personas menores de 20 años (76%), secundado por los adultos entre 40 y 59 años (71%), seguido de los adultos mayores de 60 años (70%) y, por último, por los adultos de 20 y 39 años (67%).

5.-¿Qué observaciones se han formulado contra el estudio de prevalencia de Loreto?

Una de las más importantes es la llamada “prueba cruzada”. Es decir, cabe la posibilidad de que las pruebas rápidas han detectado en las personas testeadas anticuerpos contra el dengue y la chikungunya en lugar del virus del COVID-19. Ello, pues Iquitos es una zona golpeada por estas enfermedades.

Frente a esta situación, el funcionario Carlos Calampa señaló que realizarán un trabajo adicional para despejar esta duda. “Vamos a hacer un trabajo. Tenemos 100 muestra de sangre de pacientes positivos de dengue. Vamos a hacer pruebas cruzadas con las pruebas rápidas para ver si hay un tipo de reacción al respecto”, indicó.

Por su parte, el médico infectólogo Eduardo Gotuzzo destaca el trabajo de Loreto, pero observa que “la cifra que hay es sorprendentemente muy elevada”. Agrega que no existe ningún país que haya hecho este estudio y haya alcanzado un porcentaje tan elevado. Mencionó el caso de España, donde la tasa fue de 5%, y en Manaos (Brasil), donde la pandemia también golpeó con fuerza, similar a Loreto, y su tasa alcanzó el 30%.

“En realidad, puede haber un efecto de cómo escoges a las personas. Es sumamente importante escoger bien a las personas, a que casa vas a ir a realizar la prueba, porque si les vas a toma el test a las personas que tuvieron historial de COVID-19, van a arrojar positivo”, sostuvo.

Subrayó que se debe revisar bien la muestra de personas testeadas.

6.¿Qué otros estudios de seroprevalencia hay en el país y en el mundo?

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, junto con el Instituto Nacional de Salud, trabaja en un estudio de prevalencia para Lima y el Callao. Los resultados los darán a conocer en estos días.

Uno de los primeros países que realizó este tipo de estudios fue España. También lo trabajó en tres momentos. A inicios de este mes, publicó su último resultado: se estimó que 5.2% de la población española había contraído el virus. En la región, Manaos (Brasil) también ha realizado este estudio, mediante el cual se calculó que el 30% de la población estuvo infectada.