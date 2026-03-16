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Un bus de transporte público se incendió en la Vía de Evitamiento, a la altura de Puente Nuevo, en El Agustino. ( Foto: Josep Angeles / @ photo.gec )
Un bus de transporte público se incendió en la Vía de Evitamiento, a la altura de Puente Nuevo, en El Agustino. ( Foto: Josep Angeles / @ photo.gec )
Por Carlos Gonzales

En los últimos días se han producido hasta cinco ataques a buses y choferes de empresas de transporte público, incluso los delincuentes han incendiado las unidades para amedrentar a las víctimas y obligarlas a pagar la extorsión. En medio de esto surge la pregunta de qué banda está detrás de los atentados. La Policía ha atribuido estos hechos criminales a la banda ‘Los Mexicanos’.

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