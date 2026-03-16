En los últimos días se han producido hasta cinco ataques a buses y choferes de empresas de transporte público, incluso los delincuentes han incendiado las unidades para amedrentar a las víctimas y obligarlas a pagar la extorsión. En medio de esto surge la pregunta de qué banda está detrás de los atentados. La Policía ha atribuido estos hechos criminales a la banda ‘Los Mexicanos’.

La madrugada del viernes falleció José Alejado Cumpa Chavesta, chofer de la empresa Real Star, cuyo cuerpo había quedado con graves quemaduras tras el incendio del bus donde dormía, en Villa El Salvador. El general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), aseguró que los integrantes de dicha banda están identificados y que pronto “responderán ante la justicia”.

¿Cómo surge la banda 'Los Mexicanos'?

El nombre de la banda ‘Los Mexicanos’ comenzó a sonar en los ambientes policiales hace más de dos años, cuando se desató una serie de ataques a los locales del Cercado de Lima, especialmente de la zona de Mercado Central, Mesa Redonda y de un sector del emporio comercial de Gamarra, según contó una fuente policial a El Comercio.

Lo particular de esta banda era que estaba integrada por jóvenes que apenas habían cumplido la mayoría de edad. En el caso de los menores de edad, ellos eran utilizados para transportar en moto a los sicarios, dejar los mensajes extorsivos en los locales o para disparar contra los almacenes de los empresarios.

Los delincuentes eran, en su mayoría, de la zona de Barrios Altos. Otra característica de este grupo delincuencial era que grababa sus ataques o asesinatos y quemaba a sus víctimas.

Los videos que mostraban en acción a los miembros de ‘Los Mexicanos’ o celebrando tras perpetrar sus crímenes permitieron a los agentes policiales identificarlos y capturarlos durante operativos ejecutados en febrero y marzo del 2025 en la zona conocida como ‘La Huerta Perdida’, en Barrios Altos.

Fotos: Joseph Ángeles / @photo.gec

De manera paralela, otra banda de nombre ‘Los Norteños’ también era investigada por el Ministerio Público luego que sus integrantes incendiaran un bus de la empresa de transporte Los Milagros del Señor de Pachacamilla a fines de octubre del 2024. Ese fue el punto de partida para que las autoridades hicieran un seguimiento a la ruta del dinero que amasaban por el cobro de cupos a los transportistas en Villa María del Triunfo.

Los extorsionadores establecieron un modus operandi para aterrar a sus víctimas: incendiar los buses de transporte público y enviar los videos de sus ataques. Colocaban la bandera de México en sus mensajes como sello característico.

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Durante las investigaciones se estableció que el cabecilla de la organización criminal era Erick Llufire Oré, quien daba las órdenes desde el penal de Aucallama (Huaral), donde se encuentra recluido. Su lugarteniente cumple condena en el penal Miguel Castro Castro. Tras identificar al resto de la banda, la Fiscalía allanó en Los Olivos una casa, en diciembre pasado, y capturó a 14 sujetos.

El modus operandi de la banda ‘Los Mexicanos’

Un oficial de la Policía Nacional que estuvo al frente de las investigaciones para capturar a las bandas que extorsionaban a los transportistas explicó a El Comercio que ‘Los Mexicanos’ del Cercado de Lima y del cono sur son bandas diferentes, ya que la primera fue debilitada con la captura de gran parte de sus miembros en febrero y marzo del 2025, mientras que la segunda opera con sus remanentes tras las detenciones ocurridas en diciembre pasado.

En el caso de ‘Los Mexicanos’ del Cercado de Lima, su centro de acción era el conglomerado comercial que hay en Barrios Altos. La banda cobraba 200 soles por el ingreso de cada camión a su “territorio” y exigía el pago de 20 mil soles mensuales a los empresarios para no atentar contra sus vidas. El cabecilla se encontraría en México.

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Recordó que esta banda estuvo detrás del asesinato del suboficial PNP Renzo Jonathan López Reyes (29), miembro de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, quien fue atacado a balazos por dos sujetos en el cruce de los jirones Manuel Pardo y Huamalíes, en Barrios Altos, cuando realizaba trabajos de inteligencia. El homicidio ocurrió en octubre del 2024.

También recordó que los integrantes de la banda ‘Los Mexicanos’ mantenían una disputa con la organización criminal denominada ‘Las Panteras del Amanecer’ por el control de las extorsiones en varias zonas del Centro de Lima, como Barrios Altos. Incluso, se acusa a la primera de lanzar bombas molotov a los almacenes cuyos dueños no pagaban el cupo.

Lider de la banda criminal fue identificado como Yufire Oré, quien actualmente se encuentra recluido en el penal de Aucallama.

Por su parte, la banda criminal que opera en Lima sur se dedica a la venta de droga al menudeo y a la extorsión y perpetra, según dijo, sus atentados en Chorrillos, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, especialmente en las zonas donde las empresas de transporte urbano tienen su patio de maniobras. Remarcó que los delincuentes se han trasladado hacia el sur debido a que, en el norte de la capital, la Policía ha golpeado las estructuras de las organizaciones criminales durante los operativos para capturar a Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’.

Intuyó que la nueva banda que opera en Lima sur estaría integrada por remanentes de ‘Los Mexicanos’ que no pudieron ser capturados en diciembre pasado y por sujetos de otras bandas desarticuladas. Utilizarían el mismo nombre de sus antecesores para poder “impactar” a sus víctimas. Incluso, en sus filas cuentan con sujetos de nacionalidad venezolana.

Enfatizó que la modalidad de ‘Los Mexicanos’ de incendiar los buses de transporte público representa un paso más en la escalada de violencia de los extorsionadores, ya que anteriormente se abocaban a disparar contra los choferes.

No descartó, sin embargo, que otros delincuentes se estén aprovechando de la actual coyuntura y estén usando el nombre de ‘Los Mexicanos’ para el cobro de cupos, tal como ocurrió con los casos de ‘El Monstruo’ y el ‘Tren de Aragua’.