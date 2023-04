Los dueños de un comercio de venta de calzado son las nuevas víctimas de la inseguridad ciudadana después de recibir un arreglo floral en la puerta de su negocio, ubicado en Los Olivos, por parte de extorsionadores.

En diálogo con América Noticias, uno de los afectados detalló que las amenazas iniciaron el pasado domingo 16 de abril con una serie de llamadas telefónicas que hizo caso omiso, lo cual molestó a los delincuentes.

“Por tu cabeza me han dado tanto. Queremos conversar contigo”, dice uno de los audios que enviaron estos sujetos al celular del afectado, quien asegura no tener problemas con nadie desde que comenzó este emprendimiento en 2008.

Tras no ceder a las amenazas, el martes 18 llegó un arreglo fúnebre sin remitente a la puerta del local que fue recibido por la pareja del agraviado.

“Yo le cuestiono quién era el nombre y me dice acá no sale. A mí solamente me han mandado a dejarlo”, relató la señora, agregando que recurrirá a la Policía Nacional de Perú (PNP) para solicitar garantías para su vida.

Posteriormente, en un nuevo mensaje de voz, los delincuentes que aseguran ser ‘Los Malditos del Tren de Aragua’ mencionan que no seguirán entablando diálogo y que deberán atenerse a las consecuencias.

“Acabas de firmar tu sentencia de muerte. Tú has escuchado ‘Los Malditos del Tren de Aragua’. Lo que te viene no vas a aguantar ni en 20 años (…) Tengo el armamento, tengo la gente”, se escucha.

“Te voy a quemar el negocio. Ya no quiero tu plata. Quiero que sufras y que veas en carne propia que nosotros no estamos jugando”, dice otro audio.

Se espera que las autoridades puedan identificar a los responsables de afectar la tranquilidad de estos emprendedores, quienes evitaron pagar 10 mil soles y denunciaron las amenazas de gente inescrupulosa.