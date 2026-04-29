Resumen

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Desconocidos queman camioneta de empresario en Los Olivos. Fotos: @photo.gec
Desconocidos queman camioneta de empresario en Los Olivos. Fotos: @photo.gec
Por Redacción EC

Un delincuente incendió este miércoles la camioneta de un empresario del rubro eléctrico frente a su vivienda, ubicada en la calle El Abutiló, en el distrito de Los Olivos.

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