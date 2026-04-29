Un delincuente incendió este miércoles la camioneta de un empresario del rubro eléctrico frente a su vivienda, ubicada en la calle El Abutiló, en el distrito de Los Olivos.

El ataque ocurrió durante la madrugada y fue registrado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes muestran al sujeto acercándose al vehículo estacionado para luego rociarlo con un líquido inflamable, presuntamente gasolina, antes de prenderle fuego.

Tras iniciarse el fuego, los vecinos reaccionaron rápidamente para evitar que las llamas se propagaran a otras viviendas o vehículos cercanos. Gracias a su intervención, el incendio pudo ser controlado antes de la llegada del personal del Cuerpo General de Bomberos, evitando daños mayores en la zona residencial.

Empresario acudió a la comisaría, pero no denunció extorsión

De acuerdo con los residentes del sector, el empresario afectado vive en el lugar como inquilino desde hace aproximadamente un año y dos meses.

Desconocidos queman camioneta de empresario en Los Olivos. Fotos: @photo.gec

Aunque en la zona son frecuentes los casos de amenazas y extorsiones contra comerciantes y empresarios, los vecinos evitaron confirmar si el propietario del vehículo venía siendo víctima de este delito.

El afectado acudió posteriormente a la comisaría Sol de Oro para presentar la denuncia correspondiente, aunque únicamente por daños materiales y no por el presunto delito de extorsión.

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