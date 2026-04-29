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Un delincuente incendió este miércoles la camioneta de un empresario del rubro eléctrico frente a su vivienda, ubicada en la calle El Abutiló, en el distrito de Los Olivos.
Un delincuente incendió este miércoles la camioneta de un empresario del rubro eléctrico frente a su vivienda, ubicada en la calle El Abutiló, en el distrito de Los Olivos.
El ataque ocurrió durante la madrugada y fue registrado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes muestran al sujeto acercándose al vehículo estacionado para luego rociarlo con un líquido inflamable, presuntamente gasolina, antes de prenderle fuego.
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Tras iniciarse el fuego, los vecinos reaccionaron rápidamente para evitar que las llamas se propagaran a otras viviendas o vehículos cercanos. Gracias a su intervención, el incendio pudo ser controlado antes de la llegada del personal del Cuerpo General de Bomberos, evitando daños mayores en la zona residencial.
Empresario acudió a la comisaría, pero no denunció extorsión
De acuerdo con los residentes del sector, el empresario afectado vive en el lugar como inquilino desde hace aproximadamente un año y dos meses.
Aunque en la zona son frecuentes los casos de amenazas y extorsiones contra comerciantes y empresarios, los vecinos evitaron confirmar si el propietario del vehículo venía siendo víctima de este delito.
El afectado acudió posteriormente a la comisaría Sol de Oro para presentar la denuncia correspondiente, aunque únicamente por daños materiales y no por el presunto delito de extorsión.
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