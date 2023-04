Agentes de ‘Los Halcones’ de la Policía Nacional dio un nuevo golpe a la delincuencia tras capturar a dos sujetos que fingieron ser pasajeros para asaltar a un taxista en Los Olivos. La víctima logró notificar el robo a pesar de estar siendo amenazado por los hampones.

De inmediato, los agentes iniciaron una persecución por varias cuadras que terminó en la intervención de Christian Bryan Saavedra Huamán (19) y Alejandro Lázaro Paytán Villafuerte (20).

“Me encontraba haciendo taxi por Plaza Norte y me subieron dos pasajeros. Por la parte oscura de la entrada de Universitaria me intervienen, uno de ellos agarra un cuchillo y me cogotea”, detalló la víctima a América Noticias.

Ambos sujetos, que pertenecen a la banda ‘Los filosos de Los Olivos’, confesaron el atraco ante las autoridades.

El general PNP Yvan Pimentel, jefe del Escuadrón de Emergencia, hizo un llamado a la ciudadanía para que formule su denuncia a fin de identificar otras situaciones criminales que se hayan podido dar en la jurisdicción.

Christian Saavedra y Alejandro Paytán fueron trasladados a la base norte de la Diprove tras ser denunciados por robo agravado.

