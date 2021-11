Una joven emprendedora quedó desfigurada luego de que su enamorado la atacó con dos pesas de disco en medio en Los Olivos. Producto de la agresión, la víctima presenta hundimiento en una parte de la frente y 11 puntos de sutura.

“No sé cómo es que he sobrevivido a este ataque. Solo vi cuando un objeto ya me impactaba que no me dio tiempo a reaccionar para ponerme de un lado o agacharme. Solo segundos después todo el cuarto se volvió un charco de sangre”, contó a este diario Noelia Carolina López Sánchez (33), quien se salvó de ser una víctima de feminicidio.

López, quien se gana la vida vendiendo productos de belleza on line, denunció que el último miércoles de noviembre acudió a visitar a su enamorado, Jorge Barrantes Bonilla (34), en su cuarto que tiene en un tercer piso, de una vivienda ubicada en la cuadra 1 de la avenida Abel Zela. Días antes ella había vuelto a retomar la relación amorosa luego que este le pidiera una nueva oportunidad.

Gran parte del día, relató la denunciante, la pasaron tranquilos, almorzaron en un restaurante y regresaron a la habitación. De pronto, Barrantes se ofuscó porque un amigo le envió un audio de una broma subida de tono, lo que desencadenó una discusión en la pareja.

Luego Barrantes empezó a lanzar los objetos de valor de Noelia, desde la ventana hacia el primer piso hacia la calle, después ella hizo lo mismo.

Noelia López dijo que tomó un vaso de vidrio de una licuadora como prevención por si su enamorado intentaba agredirla. “Él es muy violento. Por eso agarré el vaso de una licuadora y desde la puerta me lanzó las pesas. Primero me lanzó una que me cayó en el pecho. Cuando me reponía del dolor al levantar mi cabeza vi muy cerca algo en mi cara y era la otra pesa, de forma de disco que me impactó en la frente. En el reflejo del televisor vi que toda mi cara estaba manchada de sangre, me desesperé y empecé a gritar pidiendo auxilio. Mi amiga que pasaba por la calle me escuchó y subió a ayudarme”, relató.

Un reciclador que pasaba por la calle alcanzó a escuchar la pelea de la pareja y vio que desde el tercer piso lanzaban objetos, alertó a los agentes de un patrullero de la comisaría de Laura Caller. Así, los efectivos llegaron a la vivienda y capturaron a Jorge Barrantes Bonilla cuando trataba de escapar.

La víctima fue llevada a una clínica donde le controlaron la hemorragia y le limpiaron la herida, y luego la transfirieron al hospital Cayetano Heredia donde le suturaron 11 puntos. Posteriormente, la agraviada denunció el hecho en la comisaría de la zona.

El denunciado, Jorge Barrantes, según contó Noelia López, alegó en su declaración a la Policía que ella sola se causó las lesiones. Pese a las graves lesiones de la víctima, la Fiscalía de Lima Norte dispuso que el presunto agresor quede en libertad.

Ante ello, Noelia López se mostró indignada por la decisión de la Fiscalía y teme que su agresor tome represalias contra su persona.

