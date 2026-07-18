Más de 30 perros, entre cachorros y adultos, fueron rescatados de una vivienda ubicada en la cuadra 7 del jirón Pariahuanca, en el distrito de Los Olivos, luego de que vecinos denunciaran presuntas condiciones de maltrato y hacinamiento en las que permanecían las mascotas.

La intervención se produjo tras varios reclamos de los residentes de la zona, quienes aseguraron que desde hace varios días percibían fuertes olores y escuchaban constantemente los ladridos y quejidos de los canes. Según indicaron, la falta de una respuesta inmediata llevó a un grupo de vecinos a ingresar al inmueble para poner a salvo a los animales.

En el interior de la vivienda encontraron perros con signos de desnutrición, lesiones y evidentes condiciones de abandono. El adiestrador canino Ricardo Gutiérrez, quien participó en el rescate, señaló que varios de los animales requerían atención veterinaria urgente.

“Hay un perro que tiene lo que le dicen ojo cerezo, que necesita operación urgente. Tienen también maltrato, los han maltratado a los perros. Esos perros de miedo están mordiendo. Son como 30 o 35 perros que estamos rescatando entre cachorros y adultos”, declaró a RPP.

Perros fueron rescatados por vecinos. Foto: RPP

Durante la intervención también fue encontrada una mujer de la tercera edad, quien aparentemente tenía bajo su cuidado a los animales. Sin embargo, las autoridades señalaron que el estado en el que fueron hallados los perros motivó la adopción de medidas administrativas y legales.

Hasta el lugar llegaron efectivos de Serenazgo de Los Olivos y agentes de la comisaría de Sol de Oro para controlar la situación y verificar las condiciones del inmueble.

El subgerente de Serenazgo, Nelson Sebastián Mora, informó que la municipalidad iniciará un procedimiento sancionador contra la propietaria de la vivienda y pondrá el caso en conocimiento del Ministerio Público para que evalúe las acciones correspondientes.

“La condición no es buena porque los perritos están bien flaquitos, no tienen una buena alimentación. Con toda la multitud, han ingresado y han sacado de 12 a 13 perritos ahorita. Fiscalización Administrativa ya había ingresado para ponerle la multa a la señora por la situación que estaba pasando. Vamos a elevar un informe al Ministerio Público para que, en la brevedad, también venga a verificar y tomen cartas en el asunto”, indicó.

Los animales serán puestos en adopción. Foto: Exitosa Noticias

Asimismo, el funcionario explicó que las autoridades ya habían tomado conocimiento de la denuncia un día antes; sin embargo, la propietaria no permitió el ingreso al inmueble para constatar el estado de los animales.

Tras el rescate, los perros fueron trasladados a un parque cercano, donde vecinos de la zona les proporcionaron agua, alimento y los primeros cuidados mientras esperan ser sometidos a una evaluación veterinaria.

Los residentes también iniciaron una campaña para promover la adopción responsable de los animales rescatados, especialmente de los cachorros y de aquellos ejemplares que presentan un mayor grado de desnutrición y requieren atención especializada.