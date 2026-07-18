Algunos canes fueron hallados en condiciones de desnutrición. Foto: difusión
Algunos canes fueron hallados en condiciones de desnutrición. Foto: difusión
Por Redacción EC

Más de 30 perros, entre cachorros y adultos, fueron rescatados de una vivienda ubicada en la cuadra 7 del jirón Pariahuanca, en el distrito de Los Olivos, luego de que vecinos denunciaran presuntas condiciones de maltrato y hacinamiento en las que permanecían las mascotas.

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