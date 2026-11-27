Una persecución policial terminó con un presunto delincuente fallecido y otro detenido en Los Olivos. El operativo se inició en Comas, cuando agentes del Escuadrón de Emergencia detectaron una camioneta reportada como robada hace dos semanas. En el interior del vehículo viajaban cuatro ocupantes que intentaron escapar al ver la presencia de los efectivos.

Según la información de Latina Noticias, los efectivos policiales identificaron la camioneta en la zona de Santa Isabel, en Comas. Al verificar las características de la unidad, advirtieron que había sido reportada como robada, por lo que procedieron a intervenir el vehículo.

Sin embargo, los cuatro ocupantes de la camioneta no acataron la orden policial y emprendieron la fuga, lo que dio inicio a una persecución que se extendió hasta la intersección de la avenida Canta Callao con 2 de octubre. Durante el recorrido, los agentes intentaron detener la unidad, pero todo terminó en una balacera.

Una persecución policial terminó con un presunto delincuente fallecido y otro detenido en Los Olivos. (Foto: César.grados@photo.gec)

Como consecuencia del enfrentamiento, uno de los ocupantes del vehículo reportado como robado falleció, mientras que otro fue intervenido por los efectivos policiales. En tanto, los otros dos sujetos que viajaban en la camioneta lograron darse la fuga.

Según información preliminar, los cuatro ocupantes estarían vinculados a la banda criminal denominada “Los Raqueteros de 2 de Octubre”, presuntamente relacionada con actividades delictivas en Lima Norte. Esta hipótesis forma parte de las primeras indagaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Una persecución policial terminó con un presunto delincuente fallecido y otro detenido en Los Olivos. (Foto: César.grados@photo.gec)

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Una persecución policial terminó con un presunto delincuente fallecido y otro detenido en Los Olivos. (Foto: César.grados@photo.gec)

La camioneta intervenida también será materia de investigación, debido a que contaba con un reporte de robo registrado aproximadamente dos semanas antes del operativo. Asimismo, se busca determinar si los involucrados tienen relación con otros delitos atribuidos a la presunta organización criminal.