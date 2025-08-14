El suboficial PNP Juan Carlos Diaz Chapoñán murió tras recibir al menos cuatro impactos de bala en el distrito de Los Olivos. Ello, luego de frustrar un asalto armado a un restaurante e iniciar la persecución contra dos delincuentes venezolanos.

Los extranjeros huyeron a bordo de una moto, pero uno de ellos logró huir. Mientras que Jesús Alberto Chanchamiré, de 27 años, fue capturado en el Óvalo Naranjal.

La Policía Nacional del Perú expresa su profundo pesar por el fallecimiento del S2 PNP Juan Carlos Diaz Chapoñán, quien en cumplimiento de su deber perdió la vida en un enfrentamiento armado en el distrito de Los Olivos, Lima.

La víctima era padre de una niña de cinco años, quien ha quedado en la orfandad tras la muerte del agente PNP.

Los hechos ocurrieron cuando agentes de la comisaría Laura Caller solicitaron refuerzos ante el reporte de un hecho delictivo en la zona. Al llamado acudió Diaz Chapoñán y un compañero, quienes junto a sus colegas, iniciaron una persecución por al menos un kilómetro, recorrido en el que los delincuentes, a bordo de motocicletas, dispararon contra los agentes.

Finalmente, al menos cuatro disparos cayeron sobre la víctima, quien fue trasladado al hospital, donde falleció debido a la gravedad de su estado.

La familia del suboficial asesinado pide justicia y celeridad en la captura del hampón venezolano que logró huir tras el crimen.

