Un empresario dedicado al rubro de la pastelería fue secuestrado la noche del miércoles 23 de septiembre frente a su negocio, ubicado en la calle 29, en la zona de El Trébol, en el distrito de Los Olivos. El hecho ocurrió alrededor de las 9 p.m. y quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en los alrededores.

Las imágenes muestran cuando un auto negro se detiene cerca del establecimiento, luego bajan tres sujetos e inmediatamente interceptan al empresario y lo obligan a subir al vehículo. Una mujer habría permanecido al volante durante la huida.

Tras el secuestro, el teléfono celular que llevaba la víctima habría dejado de registrar señal. Un familiar confirmó que el hecho fue presentada ante la Policía Nacional del Perú y señaló que, hasta el momento de la denuncia, la familia no había recibido una comunicación de los presuntos secuestradores para solicitar un rescate.

Un empresario dedicado al rubro de la pastelería fue secuestrado la noche del miércoles 23 de septiembre frente a su negocio, en el distrito de Los Olivos. (Foto: Captura de video / TVPerú Noticia)

“Han venido con carro, se han bajado y se lo han llevado, era un carro KIA de color negro. Todavía no se han comunicado con nosotros, estamos esperando la llamada”, relató uno de sus familiares a Exitosa.

La familia también informó que, después del secuestro del empresario, se habrían registrado movimientos en sus cuentas bancarias. De acuerdo con su versión, una suma importante de dinero habría sido transferida a la cuenta de una mujer. Este aspecto es materia de investigación y deberá ser esclarecido por las autoridades.

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Los familiares indicaron, además, que el negocio del empresario habría sido víctima de un robo aproximadamente una semana antes del secuestro. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido una relación entre ambos hechos ni se ha confirmado que el empresario hubiera recibido amenazas o advertencias de extorsionadores previamente.

Un empresario dedicado al rubro de la pastelería fue secuestrado la noche del miércoles 23 de septiembre frente a su negocio, en el distrito de Los Olivos. (Foto: Captura de video / TVPerú Noticia)

Hasta el momento, la investigación por el secuestro del empresario pastelero continúa en curso. La policía recopila las imágenes de seguridad y otros elementos que permitan determinar la identidad de los secuestradores.