Un empresario dedicado al rubro de la pastelería fue secuestrado la noche del miércoles 23 de septiembre frente a su negocio, en el distrito de Los Olivos. (Foto: Captura de video / TVPerú Noticia)
Un empresario dedicado al rubro de la pastelería fue secuestrado la noche del miércoles 23 de septiembre frente a su negocio, en el distrito de Los Olivos. (Foto: Captura de video / TVPerú Noticia)
Por Redacción EC

Un empresario dedicado al rubro de la pastelería fue secuestrado la noche del miércoles 23 de septiembre frente a su negocio, ubicado en la calle 29, en la zona de El Trébol, en el distrito de Los Olivos. El hecho ocurrió alrededor de las 9 p.m. y quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en los alrededores.

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