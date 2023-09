Vecinos del jirón Rio Chira, en el distrito de Los Olivos, denuncian que una mujer deja comida con comida envenenada en la calle, afectando a mascotas como gatos y perros. América Noticias mostró imágenes de la noche del lunes 11 de setiembre, cuando esta persona arroja bolsas alrededor de un jardín.

“Yo no voy a esperar que mi perro muera. Incluso había carne, un tipo un estofado que lo esparce por todo el perímetro de su casa”, indicó una de las afectas que responde al nombre de Rosmery Sotelo.

Indica que que su perrito ‘Lody’, de dos años, terminó con el hígado dañado y necesitará tratamiento. “Ya le ha dado de alta el doctor, pero en un segundo me descuidé y pasó eso”.

Los Olivos: mujer envenenan perros

Ellos responsabilizan a su vecina Marcelina Ramírez de ser quien dejó las bolsas con comida envenenada para perros. Sin embargo, ella se defendió. “Yo no he dejado. A mí a propósito me echan la culpa”, afirmó.

Los efectivos policiales de la comisaría Laura Caller se encargarán de las investigaciones.