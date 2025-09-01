José Cayetano Chávez
José Cayetano Chávez

Escucha la noticia

00:0000:00
Los restos arqueológicos hallados cerca de Palacio de Gobierno que enfrentan al Ejecutivo y la MML: la lucha de Prolima por la recuperación de dos joyas patrimoniales
Resumen de la noticia por IA
Los restos arqueológicos hallados cerca de Palacio de Gobierno que enfrentan al Ejecutivo y la MML: la lucha de Prolima por la recuperación de dos joyas patrimoniales

Los restos arqueológicos hallados cerca de Palacio de Gobierno que enfrentan al Ejecutivo y la MML: la lucha de Prolima por la recuperación de dos joyas patrimoniales

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La Lima antigua y virreinal todavía guarda muchos secretos. Dos de ellos permanecían bajo tierra y fueron hallados gracias a la labor de Prolima, la gerencia de la Municipalidad de Lima (MML) que recupera el valor cultural del centro histórico: el Molino de Aliaga y el Arco del Puente. Ambos han sido encontrados a unos metros del Palacio de Gobierno y se busca su puesta en valor. Sin embargo, su continuidad está en riesgo por decisión del Ejecutivo.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC