Por José Cayetano Chávez

El fallecimiento de Lizeth Marzano ha enlutado a sus seres queridos, que reclaman justicia y una sanción conforme a la ley contra Adrián Villar Chirinos, el conductor del vehículo que la atropelló. El Comercio conversó con Gino, hermano de la deportista, quien dijo que ni Villar ni su entorno han expresado sus disculpas o condolencias a su familia.

