Asimismo, mencionó el acercamiento por parte del entorno del chofer del vehículo. “ En dos oportunidades, se intentaron comunicar con un amigo mío, argumentando que querían mi teléfono. Después, recibí una llamada de un supuesto tío del chofer para querer conversar conmigo. No tengo cómo saber si en verdad es su familiar o no. Imagino que sus intenciones van por otro lado ”, narró.

Más tarde se supo que supuestamente desde el número celular de la madre de Adrián Villar se intentaron comunicar con la familia Marzano.

Adrián Alonso Villar Chirinos de DNI 75955353.

Gino aseguró que no les han ofrecido una conciliación mediante una composición económica. Previamente había dicho que “la vida de su hermana no tiene precio”. “No hemos recibido ninguna oferta económica para conciliar y no vamos a solicitarla. No vamos a estar prestos a negociar“, aseveró.

"Buscan dilatar el proceso y la pena mínima"

El hermano de Lizeth cuestionó a la defensa legal de Adrián Villar Chirinos por asegurar que ha colaborado con la justicia.

“En primer lugar, hubo una publicación de la periodista Marisel Linares con información parcial cuando hoy por hoy todos sabemos que ella sabía quién era el responsable. Ella es la propietaria y el conductor del vehículo es su hijastro. Claramente, aquí lo que han querido es ganar tiempo, buscar dilatar el proceso y romper el plazo de la flagrancia. Eso evita que se detenga a la persona en el momento. Lo que están buscando ellos es la pena mínima o una terminación anticipada; uno de los requisitos es un arreglo económico y no veo otro objetivo de por qué quieren hablar conmigo”, sostuvo.

“Han enviado virtualmente un documento donde asegura que van a colaborar, pero recién la persona ha declarado ayer [el lunes]. Marisel Linares hasta ahora no se apersona. ¿Dónde está esa supuesta colaboración?“, agregó.

La defensa presentó una boleta de consumo con el objetivo de descartar que el conductor hubiera ingerido alcohol, pues en dicho ticket no se detalla un consumo de licor. Sin embargo, Villar no pasó por un dosaje etílico, porque no se presentó ante las autoridades cuando aún existía flagrancia.

“ El abogado de la otra parte indica que se hizo un dosaje etílico para una clínica privada y que en su momento lo presentará. Que yo sepa, una clínica privada no es el organismo autorizado para determinar un dosaje . Además, en la boleta figura 10:10 de la noche y el fallecimiento de mi hermana fue a las 11:24 de la noche. ¿Quién me asegura que luego de que supuestamente dejó a su enamorada no ingirió alguna bebida alcohólica?“, declaró Gino.

Caso de Lizeth Marzano. Foto: Captura Video.

Gino exigió transparencia al Ministerio Público, el Poder Judicial y las autoridades a cargo del caso. “Solicitamos que no se dilaten los procesos y que los responsables estén en la cárcel. Prácticamente, toda esta investigación sale a luz por los medios de comunicación y digitales, porque no veo que la Policía esté actuando diligentemente. Ya dijeron que la prisión preventiva no es viable, porque pasó el plazo de flagrancia. Ya murió una persona. ¿Qué más tiene que pasar para que esta persona vaya a la cárcel? ¿Qué más pruebas se necesitan para que se actúe de una manera diferente? “, manifestó.

¿Cuántos años de cárcel podría recibir Adrián Villar?

Dino Caro Coria, abogado penalista, considera que Adrián Villar habría cometido dos delitos. “En primer lugar, homicidio culposo agravado, que tiene una pena de 4 a 8 años, porque no solamente ha matado a alguien, sino que lo ha violando las reglas de la conducción vehicular, que es un agravante que está tasado en el artículo 111 del Código Penal. En adición, ha cometido el delito de exposición de personas en peligro del artículo 126. Es decir, cuando tú, luego de haber herido a una persona, te alejas del lugar y omites socorrerla. Esto tiene pena de 3 años”, explicó.

Por consiguiente, en la sumatoria de penas, Caro dijo que el imputado podría enfrentar una sanción que puede llegar hasta los 11 años de cárcel.

Dino Carlos Caro Coria, abogado penalista. (Foto: Difusión)

Adicionalmente, considera que el hecho de que se haya puesto a disposición de la justicia tres días después del atropello agrava su situación jurídica. “Él tendría inmediatamente que haberse bajado del vehículo, socorrer a la víctima y prestarle auxilio. Eso, además de significar la comisión de un delito, como se ha mencionado, implica un elemento de juicio que para la Fiscalía podría significar la intención de no someterse a la justicia, es decir, peligro procesal”, argumentó.

9 meses de impedimento de salida del país contra Adrián Villar

El Poder Judicial dictó nueve meses de impedimento de salida del país contra Adrián Villar, investigado por el atropello que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano. La medida fue dispuesta por el 31.° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, a cargo del magistrado Ricardo Oswaldo Huamán Rendón.

La resolución establece que el impedimento de salida contra Adrián Villar rige desde la fecha y vencerá el 22 de noviembre del presente año. La decisión se adoptó tras el requerimiento formulado por el Ministerio Público.

El juzgado indicó que Adrián Villar es investigado por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo. También se le atribuyen los presuntos delitos de fuga del lugar del accidente y omisión de socorro.

La medida restrictiva se dicta en agravio de Lizeth Katherine Marzano Noguera, quien falleció tras el impacto ocurrido el 17 de febrero en el distrito de San Isidro.