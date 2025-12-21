La ruta navideña en Lima: historia de las zonas emblemáticas y actividades para disfrutar en familia

Árboles decorados, muñecos iluminados y luces que enmarcan ventanas de edificios y techos de casas se han convertido en los grandes protagonistas de las calles limeñas en la antesala de la Navidad. Muchos de estos puntos se han vuelto ya una tradición en distintos distritos de la capital, donde vecinos y municipalidades se organizan cada año para impulsar el espíritu navideño a pocos días del 24 y 25 de diciembre.

En ese contexto, El Comercio recogió los detalles y la historia de estas calles y parques adornados, así como de las actividades que se realizarán este domingo y durante la próxima semana para que las familias puedan disfrutar de un tiempo recreativo y vivir la Navidad en la ciudad.

Surco

El primer punto visitado fue la alameda Monte Umbroso, en Surco, que desde hace 30 años viene siendo adornada por los propios vecinos con luces y muñecos navideños durante estas fechas. En diálogo con El Comercio, la gerenta de Participación Vecinal, Claudia Otoya, señaló que los vecinos han cultivado esta tradición por décadas y que, con el objetivo de seguir fomentando esta iniciativa, el municipio organiza desde 2023 un concurso en el que se premia a la casa y al edificio mejor decorados, con la participación de los residentes de toda la calle.

La gerenta de Participación Vecinal de Surco, Claudia Otoya, invitó a las familias a que durante estas fiestas se tomen fotos y pasen un momento ameno en este punto. Foto: GEC. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO CesarBuenoO

“Son ocho cuadras completamente iluminadas, con nacimientos, árboles, Reyes Magos, muñecos de nieve, entre otros adornos. Invitamos a las familias a que durante estas fiestas paseen por aquí, se tomen fotos y pasen un momento agradable”, agregó.

Toda la calle está completamente iluminada, con nacimientos, árboles, Reyes Magos, muñecos de nieve, entre otros adornos. Foto: GEC. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO CesarBuenoO

La gerenta resaltó que este no es el único punto que se puede visitar en el distrito, ya que también se han organizado diversas actividades . Por ejemplo, en el Parque de la Amistad hay miradores y pérgolas decoradas con motivos navideños, donde las familias pueden tomarse fotografías instantáneas para conservarlas como recuerdo. Además, hoy domingo, de 2 p. m. a 8 p. m., los niños tendrán la oportunidad de tomarse fotos gratuitas con Papá Noel.

Adicionalmente, este domingo se realizará un show en la estación del tren navideño, que incluirá un espectáculo de luces de 4 p. m. a 5 p. m. y de 7 p. m. a 8 p. m. “ Todos los días tendremos shows de luces hasta la Bajada de Reyes, el 6 de enero. Los esperamos ”, exhortó.

También invitó a los ciudadanos a asistir al musical navideño que se realizará el lunes 22 de diciembre en el Teatro Municipal de Surco, ubicado en el Parque de la Amistad, a las 4:00 p. m. y 7:30 p. m. Las entradas pueden adquirirse a través de Teleticket y en la boletería del teatro.

Hoy domingo, de 2 p. m. a 8 p. m., los niños tendrán la oportunidad de tomarse fotos gratuitas con Papá Noel en este parque de Surco. Además, se realizará un show en la estación del tren navideño, que incluirá un espectáculo de luces de 4 p. m. a 5 p. m. y de 7 p. m. a 8 p. m. Foto: GEC. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO CesarBuenoO

Pueblo Libre

Otro de los distritos que se sumó a la iniciativa de decorar sus calles es Pueblo Libre. La alcaldesa Mónica Tello López señaló a El Comercio que en el parque 3 de Octubre se ha instalado una villa navideña donde, desde 2023, el municipio desarrolla un concurso entre sus gerencias, en el que cada una se encarga de decorar una casa. Además, los vecinos también participan y colaboran en la ornamentación.

“De esta manera, se forma un trabajo en equipo. Se ha organizado todo un circuito con distintos puntos, como la casa de Mickey Mouse, la casa del Grinch, la casa de los animales, entre otros. Asimismo, hay un guía disfrazado de un personaje navideño que acompaña a los visitantes durante el recorrido, casa por casa”, resaltó.

La autoridad edil contó que, al finalizar el recorrido, las familias podrán visitar la casa de Papá Noel, donde los niños tendrán la oportunidad de tomarse fotografías con este personaje y depositar una carta. “Esta experiencia se podrá vivir los domingos, de 7 p.m. a 9 p.m., hasta el 4 de enero. Cuando los niños coloquen sus cartas en el buzón de Santa, estarán participando en un sorteo para ganar una bicicleta y otros premios”, indicó.

Se ha instalado una villa navideña en dicho parque, ubicado en Pueblo Libre. Las familias podrán visitar la casa de Papá Noel, donde los niños tendrán la oportunidad de tomarse fotos con él y dejar su carta. Esta experiencia se podrá vivir los domingos, de 7 p. m. a 9 p. m., hasta el 4 de enero. Foto: Municipalidad de Pueblo Libre. / HUGO CUROTTO OLAECHEA

Una de las vecinas que ha colaborado en esta iniciativa, María Inés Iriarte, contó a este Diario que se trata de una gran oportunidad para que las familias peruanas puedan pasar un momento mágico y tomarse fotografías. “De hecho, no es el único punto del distrito. En el parque de las Américas también hemos desarrollado trabajos por Navidad, donde podrán ver ornamentación luminosa y árboles navideños. Nuestro concepto fue reciclar materiales para crear este lindo proyecto. Fuimos los propios vecinos, con el apoyo de la municipalidad”, agregó.

Los vecinos de Pueblo Libre también forman parte de la decoración de los parques del distrito, principalmente del Parque de las Américas y el parque 3 de Octubre. Foto: Maria Inés Iriarte.

Cercado de Lima

El clásico Circuito Mágico del Agua también se suma a las celebraciones por las fiestas. Claudia Ruiz, gerenta del Servicio de Parques de Lima (Serpar) de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), señaló a El Comercio que desde 2023 se viene organizando la Gran Villa Mágica Navideña, un parque de cinco hectáreas ubicado en el sector Tangüis del circuito.

Por tercer año consecutivo, esta villa abre sus puertas al público. En la primera parada del recorrido se encuentra un túnel de 69 metros lineales con luces y música. Luego aparece la casa de Papá Noel, donde los niños podrán tomarse fotografías con el personaje de traje rojo y barba blanca. Al frente está la casa de la galleta de jengibre, donde también se podrá interactuar y tomarse fotos.

Claudia Ruiz, gerenta del Servicio de Parques de Lima de la Municipalidad Metropolitana de Lima, señaló que se podrá acceder a la Villa Mágica Navideña, un parque temático de cinco hectáreas. Foto: GEC. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

Más adelante, el recorrido incluye una máquina de nieve junto a un brillante trineo, la casa del Grinch y pequeñas casitas navideñas de un metro cincuenta. “Los niños podrán interactuar con distintos muñecos. Casi al final del recorrido encontrarán una feria gastronómica y una tienda de souvenirs. Además, este domingo se realizará un show infantil de 3 p. m. a 5 p. m., la presentación de un artista sorpresa de Yo Soy de 5 p. m. a 6 p. m. y, finalmente, un show estelar con una orquesta. También habrá bailetón, concursos y mucha interacción con el público”, detalló.

El Circuito Mágico del Agua abre al público de 3:00 p. m. a 10:00 p. m., todos los días, incluidos el 24 y 25 de diciembre. El costo de la entrada general es de S/ 5, con un pago adicional de S/ 5 para ingresar a la Villa Mágica Navideña, que funciona de 5:00 p. m. a 10:00 p. m. hasta la Bajada de Reyes, el 6 de enero.

El costo al circuito es de S/ 5, con un pago adicional de S/ 5 para ingresar a la villa, que funciona de 5:00 p. m. a 10:00 p. m. hasta el 6 de enero. Foto: GEC. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

San Isidro

Otro punto emblemático se encuentra en San Isidro, específicamente en las dos primeras cuadras de la calle Daniel Hernández, más conocida como el “boulevard El Bosque”. En este espacio, diversas empresas se han unido para convertir la zona en un punto de encuentro donde las familias pueden apreciar luces, un árbol iluminado y muñecos de nieve. La municipalidad distrital ha brindado los permisos necesarios; sin embargo, la decoración ha estado a cargo de los propietarios.

Este Diario se comunicó con la asociación “Boulevard El Bosque”, conformada por distintos establecimientos, cuyos representantes señalaron que este trabajo se realiza desde hace más de diez años y es fruto de un proceso de revalorización de la calle.

“Nosotros hemos invertido y cada alcalde ha aportado su granito de arena al otorgarnos los permisos requeridos y brindar apoyo con la presencia de serenazgo. Lo más bonito es que todos los propietarios nos hemos unido para compartir este sentimiento de Navidad. Hemos iluminado las dos cuadras con luces y adornos navideños y, si nos visitan este domingo, podrán disfrutar de música en vivo . Estas decoraciones permanecerán hasta la primera semana de enero”, indicaron.

Más conocida como el “boulevard El Bosque”, en las dos primeras cuadras de esta calle de San Isidro diversas empresas se han unido para convertir la zona en un punto de encuentro donde las familias pueden apreciar luces, un árbol iluminado y muñecos de nieve. Foto: GEC. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO CesarBuenoO

San Borja

Otro distrito que cuenta con un árbol navideño, considerado uno de los más altos de la capital, es San Borja. La asesora de Alta Dirección de la municipalidad distrital, Nancy Pisfil, invitó a los vecinos a visitar el Parque de la Familia, donde desde el año 2003 es tradición realizar el encendido de un árbol de 25 metros de altura, decorado con cerca de 800 guirnaldas y más de 400 juegos de luces.

“Siempre buscamos transmitir la ilusión de la Navidad a los sanborjinos. No solo se trata del árbol; también contamos con una villa navideña, cascanueces, venados, un nacimiento, entre otros elementos que rodean este espacio”, sostuvo la vocera.

Agregó que, si bien las actividades navideñas organizadas por la municipalidad culminaron el sábado 20 de diciembre con un show especial, los ciudadanos podrán seguir visitando el parque y apreciar estas decoraciones hasta el 7 de enero .

La asesora de Alta Dirección de la Municipalidad de San Borja, Nancy Pisfil, invitó a los vecinos a visitar el árbol del parque, que tiene 25 metros de altura y está decorado con cerca de 800 guirnaldas y más de 400 juegos de luces. Foto: GEC. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO CesarBuenoO

Comas

Finalmente, destaca el colorido pasaje Rázuri, en el distrito de Comas, que reúne viviendas decoradas con ambientes de fantasía, galletas de jengibre gigantes y atracciones mecánicas inspiradas en parques de diversiones. Se trata de una propuesta abierta al público de toda la ciudad. Este año, el recorrido resalta por la llamativa casa de galleta de jengibre.Varias familias han sorprendido al convertir sus viviendas en grandes espectáculos visuales.

Por ejemplo, para visitar la casa de la galleta de jengibre, los asistentes pueden ingresar a la zona principal por S/ 5 y, por S/ 10, recorrer la casa completa, donde la ambientación incluye figuras temáticas y espacios pensados para niños y adultos.El acceso al público, tanto para esta vivienda como para las demás que forman parte del pasaje, es de 7:00 p. m. a 11:00 p. m., todos los días durante la temporada. Las decoraciones estarán disponibles hasta el 6 de enero.

De esta manera concluye el recorrido por estos espacios navideños, en los que municipios y vecinos coinciden en invitar a las familias peruanas a visitar estos puntos y participar de las diversas actividades recreativas programadas para este domingo y la próxima semana, en la antesala de las fiestas y durante los feriados que se avecinan.