Un incidente cerca a la isla ‘El Frontón’, registrado este último lunes en el mar chalaco, afectó a 19 personas y ocasionó el fallecimiento del periodista Luis Miranda. Según la primera versión oficial de la Capitanía del Puerto del Callao, se rescató a este grupo luego de que una embarcación sufriera una “volcadura durante un paseo”. La nave zarpó del Desembarcadero Pesquero del Callao sin contar con los permisos emitidos por la Capitanía de Puerto Local. No obstante, no se trataría de una embarcación, sino de dos. A pesar que existe una investigación abierta sobre el caso, aún no está claro qué sucedió y quiénes son los responsables.

Comunicado de Dicapi

Tras el rescate, que se realizó en las inmediaciones de la isla, con ayuda de un helicóptero de la Policía Nacional del Perú, Jorge Súclupe, quien trabajaba con el periodista fallecido, contó ante la prensa que habían llegado hasta el Callao para realizar una “filmación de turismo”. Como parte de la producción, estaban grabando a una embarcación más grande.

Él también declaró que iban a bordo de una lancha pequeña con dos personas más. Esta unidad se quedó sin gasolina y por ello la embarcación, que iba metros más adelante, los remolcó con una soga. El fuerte oleaje habría desprendido la conexión cerca de la isla. “Cuando nos dimos cuenta la embarcación de adelante se volteó y todas las personas cayeron”, declaró ante la prensa.

Pese a ello, la información preliminar emitida por la entidad de la Marina de Guerra del Perú, solo menciona la presencia de “una lancha con motor” donde iban a bordo las 19 personas. Súclupe también declaró que él, el periodista Luis Miranda y otras dos personas que iban a bordo de la segunda embarcación, no contaban con chalecos salvavidas y tampoco los pidieron.

Jean Carlo Preciado Morales y César Adonis Caminiti Torres, serían el chófer de la lancha y el propietario de la embarcación pequeña, respectivamente. Actualmente, se encuentran detenidos en la División de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú (Divincri) Callao-La Punta.

El gerente de operaciones del Yacht Club del Perú, Manuel Rodríguez, declaró que las empresas que brindan servicios turísticos tienen que respetar las capacidades de los botes.

Además, comentó que la cuerda ideal para las maniobras de remolque en el mar son de una capacidad de tiro de una tonelada a una y media, aproximadamente. En esa línea de seguridad, resaltó que los chalecos salvavidas que se brinden a las personas que aborden las naves correctamente autorizadas, tienen que mantener la cabeza fuera del agua con el pecho hacia arriba.

¿Cómo van las investigaciones?

El Ministerio Público del distrito fiscal del Callao informó que la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de dicha jurisdicción ha iniciado la investigación preliminar contra los dos detenidos por el presunto delito de homicidio culposo, por el plazo de 60 días.

De acuerdo al Código Penal Peruano actualizado este 2023, el artículo 111. detalla que el delito de Homicidio Culposo será reprimido con una pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas.

En los exteriores de la sede policial mencionada, Dora Rodrígues, tía de Luis Miranda, indicó que los sujetos niegan ser quienes estaban a bordo de la lancha donde se desplazaba el periodista y señalan ser de la embarcación más grande. No obstante, ella afirmó que Jorge Súclupe sí los ha identificado como las personas que iban con él.

“Falta que vengan los demás agraviados porque esto ayudará a la investigación”, dijo.

El Comercio intentó comunicarse con La Marina de Guerra del Perú para obtener detalles sobre exactamente cuántas embarcaciones fueron rescatadas y a cuál corresponden los detenidos, pero no obtuvo respuesta. Solo señalaron que no van a declarar “hasta tener el panorama claro”.

Las fallas

La noche luego del incidente, Harry Chiarella, capitán del Puerto del Callao, señaló que ambas embarcaciones eran informales y no contaban con permiso de zarpe. Además, comentó que las naves que salen del Puerto Grau tienen un zarpe.

“Ellos tienen que presentar una relación de pasajeros. Se verifica la cantidad de personas que pueden llevar, la cantidad de chalecos por cada persona, con un adicional inclusive”, dijo.

Para el perito marítimo, Luis Enrique Saco Vertiz, las embarcaciones clandestinas son aquellas que no cuentan con un registro de matrícula. “El único sitio autorizado para las naves que hacen turismo, es el muelle de guerra que está en la Plaza Grau del Callao”, subrayó.

Cabe resaltar que en diversos puntos de el Callao y el distrito de La Punta, pequeñas embarcaciones que se dedican a la pesca artesanal también ofrecen servicios de “paseo en bote”. Estos van desde los S/10 a S/15.

¿Qué se sabe de los permisos necesarios?

El Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Transporte Turístico Acuático del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, N° 006-2011-MTC , señala que estas empresas deben contar con seguros obligatorios como de: accidentes, muerte, invalidez permanente, incapacidad temporal, gastos de atención médica, hospitalaria, quirúrgica, farmacéutica y gastos de sepelio.

Además, estas deberán emitir una lista de los pasajeros, vía electrónica o documental, a la Dirección Nacional de Desarrollo Turístico o al Órgano Regional del Sector Turismo competente. Ese documento también deberá indicar el origen y destino de la embarcación.

Dentro de las condiciones para que se preste el servicio de turismo acuático, los conductores deben estar capacitados, uniformados e identificados. Tienen que entregar una cartilla de instrucciones que cumplirán. La tripulación será conformada por un conductor y guía turístico como mínimo.

Los permisos de operación para estas actividades, son otorgados por la Dirección Regional Competente “cuando el servicio de transporte sea realizado en el ámbito de su jurisdicción”.

Las competencias del Gobierno Regional del Callao

El gerente regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao, José Antonio Espinoza Huerta, declaró que a la fecha su jurisdicción no cuenta con potestad de fiscalizar naves informales, puesto que cuando se emitió el decreto, la región aún no contaba con la oficina que él actualmente dirige.

“Nuestras funciones llegan hasta la supervisión y monitoreo. Cuando una empresa requiere operar servicio de transporte turístico acuático, lo que verificamos es que cumpla algunos requisitos que están establecidos en la ordenanza regional (023-2011)”, dijo.

Entre ellos están: el certificado de seguridad que es otorgado por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), certificado de matrícula de la embarcación, la póliza de seguro vigente para personas y contra la naturaleza. Además, una licencia municipal del funcionamiento de su oficina administrativa donde atiende a los clientes. Si la nave desea hacer viajes más largos en áreas protegidas naturales, deberá pedir un permiso al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Con esos detalles, el Gobierno Regional otorga una resolución de permiso.

“Si la empresa desea iniciar sus actividades, solicitamos a la Dicapi -quien es la autoridad del mar- hacer un registro para verificar que cuente con los chalecos y los implementos de seguridad (...) De esa manera, recién otorgamos el permiso “, enfatizó.

Al menos 50 embarcaciones formales operan en la jurisdicción del Gobierno Regional del Callao, las cuales corresponden a 17 empresas, informó el gerente de Transportes y Comunicaciones. Resaltó que los permisos de zarpe, son otorgados por la Dicapi.



Seguridad La Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú requiere en el certificado nacional de seguridad para naves de hasta 6.48 de arqueo bruto, al menos 1 aro salvavidas; 10 chalecos salvavidas; 0 remos y 1 extintor. Esto para una nave de capacidad máxima de 10 personas. En el caso de una embarcación más grande con capacidad para 10 personas y 2 tripulantes, son 4 aros salvavidas; 12 chalecos salvavidas y 6 extintores. Además, instalaciones de radio; VHF y HF.

En memoria del periodista

Los restos del destacado periodista Luis Miranda fueron velados en la sede del Colegio de Periodistas del Perú, ubicado en el distrito de Lince. En el lugar estuvo presente su madre, hermanas y familiares del recordado ‘Oso’. También ex compañeros de trabajo.

El hombre de prensa es recordado por ser uno de los mejores cronistas del país y colaborador de la revista Somos.