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Las autoridades de la DDC de Cusco instaron a los operadores turísticos, agencias de viaje y visitantes independientes a tomar las previsiones del caso. Foto: Mincul
Las autoridades de la DDC de Cusco instaron a los operadores turísticos, agencias de viaje y visitantes independientes a tomar las previsiones del caso. Foto: Mincul
Por Redacción EC

¿Vas a viajar a Cusco? Debes reconfigurar tu itinerario. La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco confirmó que el ingreso a la montaña Waynapicchu estará suspendido temporalmente desde el 1 al 30 de junio de 2026. Esta medida responde a la necesidad de ejecutar trabajos especializados de mantenimiento y restauración en la Ruta 3-A del Circuito 3 de la ciudadela inca.

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