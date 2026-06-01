¿Vas a viajar a Cusco? Debes reconfigurar tu itinerario. La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco confirmó que el ingreso a la montaña Waynapicchu estará suspendido temporalmente desde el 1 al 30 de junio de 2026. Esta medida responde a la necesidad de ejecutar trabajos especializados de mantenimiento y restauración en la Ruta 3-A del Circuito 3 de la ciudadela inca.

Según el Ministerio de Cultura, la restricción temporal busca garantizar la seguridad a largo plazo de los excursionistas y asegurar la preservación del Llaqta de Machupicchu.

A continuación, te detallamos todo lo que debes saber si tienes un boleto comprado o si planeas organizar tu recorrido hacia el Santuario Histórico durante este mes.

¿Cuáles son los trabajos de mantenimiento que se realizarán en Waynapicchu?

Las labores operativas se ejecutarán desde la misma caseta de control de acceso hasta el punto más alto de la montaña. Los equipos técnicos realizarán las siguientes intervenciones:

Restauración arqueológica en los muros de contención incas y reparación de las escalinatas prehispánicas dañadas por el paso del tiempo.

Limpieza y optimización de los sistemas de drenaje de aguas de lluvia para evitar erosiones en las plataformas.

Mantenimiento de las calzadas y superficies de circulación peatonal.

Remoción controlada de musgos sobre las estructuras de piedra, retiro de maleza y extracción de raíces que afecten la estabilidad de los caminos.

Los trabajos también contemplan acciones de conservación ambiental, como la limpieza de musgos en estructuras arqueológicas. Foto: Ministerio de Cultura

Medidas de seguridad para turistas

El tramo de ascenso a Waynapicchu es conocido mundialmente por su geografía vertical y sus tramos de gran pendiente. Por ello, una parte central del proyecto está enfocada en elevar los estándares de protección para los senderistas:

Sustitución de los antiguos soportes por un nuevo sistema de seguridad reforzado con cable acerado en los puntos de mayor riesgo de caída.

Las faenas contarán con el resguardo y apoyo permanente de brigadas expertas en rescate en zonas de alta montaña.

Especialistas en biología monitorearán el retiro de la flora endémica para que los trabajos de limpieza no alteren el ecosistema del santuario.

¿Qué recomendaciones deben seguir los turistas y las agencias de viaje?

Las autoridades de la DDC de Cusco instaron a los operadores turísticos, agencias de viaje y visitantes independientes a tomar las previsiones del caso.

Debes tomar en cuenta que los sistemas de reserva en línea ya han bloqueado los cupos correspondientes a la Ruta 3-A del Circuito 3 para todo el mes de junio. Si ya contabas con un paquete turístico, comunícate con tu agencia para evaluar las alternativas disponibles dentro de los otros circuitos habilitados de la Llaqta de Machupicchu, los cuales seguirán funcionando con total normalidad.