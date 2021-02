Madeleine a Lourdes Flores: "Es irresponsable dar un ganador"

Con evidente molestia, Madeleine Osterling, candidata a la alcaldía de San Isidro por Fuerza Popular, calificó de “irresponsable” a la lideresa del PPC, Lourdes Flores Nano, debido a que felicitó a Manuel Velarde (PPC), como electo alcalde puesto que aún no se han emitido los resultados oficiales de la ONPE.

"Me parece irresponsable, audaz, por no decir poco ético y transparente, dar a un ganador sobre la base de encuestadoras, bocas de urna y conteos rápido. Si yo me guiara de eso, entonces haría caso a Datum que me señala como ganadora. Pero jamás haría eso en base a especulaciones", dijo Osterling en comunicación con Cuarto Poder. El enlace telefónico se dio cuando Flores Nano estaba en el programa.

Por su parte, Lourdes Flores le pidió a Osterling que no alterara las cosas. "Me he limitado a transmitir información fidedigna que está siendo colgada por la ONPE en base a las actas de los personeros. Pero déjame decirte que me alegra que ingreses a la vida política y que estos son avatares de la vida", indicó.

La candidata de Fuerza Popular también señaló que esta campaña ha sido complicada porque sus adversarios políticos le han jugado una guerra sucia. También denunció que podrían haber algunas irregularidades en los conteos de votos debido a que en algunos colegios de San Isidro las actas han sido escritas a mano, a falta de tinta para imprimirlas.

A pesar de que Flores Nano aseguró que Osterling es su amiga, esta no es la primera vez que hay rencillas entre ellas. En una reciente entrevista a El Comercio, la candidata dijo que Lourdes Flores no era una mujer realizada porque no había tenido hijos.