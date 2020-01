Madre de Gerald Oropeza no podrá visitarlo durante un año

Aduciendo problemas de salud, Pilar López, madre de Gerald Oropeza, se retiró de la audiencia del Primer Juzgado Penal Unipersonal de Ventanilla en donde se dio inicio al juicio oral en su contra.

Como se recuerda, ella es procesada por flagrancia delictiva, pues se le acusa de ingresar un celular y una memoria USB al penal Ancón I. La fiscalía ha solicitado que se imponga a Pilar López cinco años de prisión y el pago de una reparación civil de 15 mil nuevos soles.

Justamente en el penal Ancón I está recluido su hijo Gerald Oropeza desde setiembre pasado. En este lugar cumple los 18 meses de prisión preventiva que le ordenó el Poder Judicial por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.

En declaraciones a la prensa y acompañada de su abogado Marco Riveros, la madre de Gerald Oropeza informó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) le ha prohibido ingresar al penal Ancón I por un año. Es decir, por ese lapso de tiempo no podrá visitar a su hijo.

“Esto ya no tiene valor alguno, porque no puede haber dos sanciones por un mismo fundamento. La señora no puede ser, si es que hay una sentencia, sancionada privándole la posibilidad de ver a su hijo”, replicó el abogado Riveros.

“Soy aprista” En abril pasado, Pilar López de Oropeza fue expulsada del Partido Aprista Peruano, por el que postuló al Congreso de la República sin éxito en el año 2011. Pese a ello, la mujer aseveró orgullosa: “Jamás voy a negar a mi partido”.

“Yo soy aprista y voy a seguir siendo aprista hasta el día que me muera”, sostuvo.

También se dirigió al ex presidente y actual candidato aprista a la presidencia de la República, Alan García. “Lo respeto, lo admito como presidente. Es un hombre capaz. Y merece estar en el poder”, dijo refiriéndose al líder del Apra.