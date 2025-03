Una usuaria denunció que la noche del 4 de marzo, en Miraflores, una mujer aparentemente bajo los efectos de estupefacientes amenazó con lanzar a su pequeño desde un barranco. El caso representó un claro riesgo debido a la vulnerabilidad y el peligro al que habría quedado expuesto el menor. Sin embargo, al mismo tiempo expuso los estigmas de la sociedad respecto a la salud mental y el acceso a los servicios básicos de atención.

En videos de testigos difundidos en redes sociales y comentarios en estas misma plataformas, los usuarios indicaban que la mujer sufriría de alguna enfermedad mental o una adición. Incluso, pidieron que se le quite la custodia de la bebe.

A raíz del caso, especialistas consultados por El Comercio han pedido no estigmatizar ni emitir prejuicios en situaciones como esta. En su lugar, han destacado la importancia de tomar conciencia sobre la necesidad de tratar la salud mental en el país.

Más registros sobre el incidente en el que una mujer casi lanza a su bebé por un precipicio, pero fue interceptada por varios ciudadanos y la policía. pic.twitter.com/SGbFC70wDp — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) March 5, 2025

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), más de cuatro mil ciudadanos son atendidos diariamente por ansiedad, depresión y otras enfermedades en el país. No obstante, según la información más reciente de la Defensoría del Pueblo, 8 de cada 10 personas que necesitan atención en salud mental no reciben el tratamiento adecuado, lo que subraya la importancia de abordar este tema de manera integral.

Testimonios

La denunciante, Stella Rossi, relató su testimonio al ver a la mujer con su hijo. “La vi cerca del puente, queriendo tirar al niño. Fue entonces cuando me acerqué para evitarlo. Entre cinco personas, tuvimos que sujetarla y, con cuidado, le sacamos al bebé. Lo que hicimos fue rescatar al pequeño, fue algo espantoso. Tuvieron que doparla para tranquilizarla”, explicó.

Stella aseguró a la policía que la mujer intentó presuntamente lanzarlo desde la vereda frente a la clínica Good Hope en Miraflores, hasta que ella logró detener el acto. La madre fue intervenida por la policía. “Estaba alterada y pronunciando palabras en alemán. Me percaté de que tenía a un bebé en el brazo, gritaba a la gente y lanzaba cerveza, además estaba descalza. Comencé a correr hacia ella para salvar al bebé”, agregó.

Una usuaria denunció que la noche del 4 de marzo, en Miraflores, una mujer aparentemente bajo los efectos de estupefacientes amenazó con lanzar a su pequeño desde un precipicio. pic.twitter.com/CKAmTIgmcc — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) March 5, 2025

La denunciante comentó que el bebé ahora se encuentra en manos de la clínica Good Hope, pero tanto ella como otros testigos siguen atentos a lo que pueda suceder con el niño. pic.twitter.com/B3IcG3WooV — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) March 5, 2025

“No queríamos dejar a este bebé en manos de cualquier persona. Lo que nos dijeron los oficiales es que la madre quedará en custodia en la zona de familia hasta determinar si está en sus facultades. Debemos esperar a que llegue alguien del Ministerio de la Mujer para garantizar la seguridad del bebé”, indicó.

La denunciante comentó que el bebé ahora se encuentra en manos de la clínica Good Hope, pero tanto ella como otros testigos siguen atentos a lo que pueda suceder con el niño. “La madre despertó y ahora está detenida. Supongo que es alemana porque hablaba en alemán y gritaba ‘Peter’, que asumo es el nombre del bebé. Espero que el pequeño pueda tener una mejor calidad de vida”, concluyó.

Más contexto de Stella Rossi pic.twitter.com/TU4yhGRLhS — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) March 5, 2025

Por otro lado, otra de las mujeres que estuvo presente y ayudó al bebé fue Massiel Draco. “Yo fui la que me lancé contra esa mujer. Solo se acercaron algunas personas a arrancarle al bebé, pero la que le hizo una llave a esa mujer fui yo. Por favor, no le entreguen ese bebé a esa mujer, le estarían haciendo un daño muy grande a ese niño, que lo único que necesita es el respaldo del Estado”, expresó.

“La mujer hablaba en otro idioma, parece que no era de aquí. Me hizo rasguños y rompió mi ropa. Tenía los ojos extraños. Algunas personas me ayudaron. Por favor, las autoridades deben revisar las cámaras. La mujer no está bien desde el punto de vista mental . Aunque la doparon, siguió insistiendo”, agregó.

Por otro lado, otra de las mujeres que estuvo presente y ayudó al bebé fue Massiel Draco. “Yo fui la que me lancé contra esa mujer. Solo se acercaron algunas personas a arrancarle al bebé, pero la que le hizo una llave a esa mujer fui yo", dijo. pic.twitter.com/kxS8qjxd2f — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) March 5, 2025

Cuidado: hay que evitar caer en estigmas

En una entrevista con El Comercio, el psicólogo Carlos Eduardo Tacuri, miembro del Comité de Sexualidad del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao CDR-I, explicó que comprende las reacciones de las personas ante la acción de la madre, ya que puso en riesgo la seguridad de un menor. Sin embargo, resaltó la importancia de reflexionar sobre la salud mental de las personas.

“Hay que saber si es un problema relacionado con su personalidad o con el consumo de sustancias. Pueden existir distintos factores que la llevaron a esa acción. Esto subraya la importancia del rol del Estado para garantizar que los ciudadanos accedan a una salud mental adecuada. Es importante analizar el caso desde una perspectiva legal, pero también sirve para visibilizar la falta de psicólogos y psiquiatras capacitados”, afirmó.

“Es necesario informar a la población sobre los problemas de salud mental. Un trastorno de salud mental no es un impedimento para que una persona tenga pareja o hijos, siempre y cuando reciba tratamiento adecuado . El Estado no provee una salud mental de calidad. Se demoran mucho en agendar citas. Por otro lado, las personas de bajos recursos no pueden acceder a servicios de salud mental más allá de los públicos. El Ministerio de Salud no tiene políticas ni lineamientos claros y no toma en serio la salud mental en términos de presupuesto”, expresó.

Los especialistas consultados por El Comercio resaltaron la importancia de un tratamiento adecuado de salud mental.

Por su parte, el psicólogo Miguel Rojas señaló a El Comercio que este caso refleja los altos índices de trastornos mentales y el consumo de sustancias en el país. “La intención no es estigmatizar a estas personas, sino que estos sucesos deben hacernos tomar conciencia de cómo está la salud mental en el Perú. Es necesario entender, además, que el consumo de sustancias o alcohol agrava la situación de las personas que padecen trastornos mentales”, indicó.

“ Las personas que padecen trastornos mentales sí pueden llevar una vida normal, pero esto depende en gran medida de su tratamiento y de su conciencia sobre la enfermedad; es decir, de saber que tienen un problema. Pueden tener pareja o formar una familia, siempre y cuando mantengan su tratamiento de manera ordenada . También es importante contar con una red de apoyo, como psicólogos, familia y amigos”, explicó.

El especialista afirmó que las principales barreras para acceder a un buen tratamiento son, primero, el desconocimiento. Muchas veces, las personas piensan que un trastorno es como una “maldición sin salida” o una condición perpetua y desconocen que existen tratamientos psicológicos o psiquiátricos. “Otra barrera son los costos y los tiempos, ya que, a veces, el sobrecosto de las sesiones de salud mental y la poca frecuencia de las citas pueden influir. El Estado debe incrementar las plazas de profesionales de salud mental en los centros de salud y fomentar más la búsqueda de ayuda. Además, debe abaratar los costos sin que las instituciones se vean perjudicadas”, concluyó.

Ciudadanos piden al Ministerio de la Mujer que se haga cargo del caso. pic.twitter.com/MWDvXvcU0T — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) March 5, 2025

Rol del MIMP

Henry Aguilera, director del área de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), informó a El Comercio que, a través de la Unidad de Protección de Lima, han tomado conocimiento del caso y que actualmente el bebé se encuentra bajo su protección. “Ha sido entregado a nosotros por la policía. Estamos investigando un caso de desprotección familiar. Mientras se establecen las medidas penales, estamos cuidando al niño. Posteriormente, a través de un procedimiento administrativo, determinaremos cuál será el destino y la situación familiar del niño. La madre se encuentra brindando declaraciones a la policía”, dijo.

“Las instancias administrativas de nuestro ministerio se encargan de velar por los niños en situación de abandono o violencia. Entre sus futuros destinos, el bebé podría ir a un centro de acogida, albergue o con alguno de sus familiares. La idea es brindarle el máximo cariño y atención que necesita”, agregó.

Respecto a la madre, precisó que se analizará el vínculo y se le evaluará psicológicamente. “Nuestra idea es también brindarle acompañamiento y atención por parte del Estado. En general, buscamos garantizar que los niños vivan en un entorno adecuado, pero para ello, los progenitores deben encontrarse en situaciones adecuadas”, mencionó.