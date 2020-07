En mayo del 2014, la actriz Magaly Solier denunció que un sujeto se masturbó frente a ella en la estación Aramburú del Metropolitano. El incidente se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de acoso y actos contra el pudor. Sin embargo, un año después, una jueza archivó la denuncia basándose en que “la masturbación no estaba tipificada en el Código Penal”. No obstante, hoy Roberto Miranda, abogado de Magaly Solier, informó que Daniel Durand Tenazoa, el hombre que fue denunciado por la actriz, será procesado por el Poder Judicial por actos contra el pudor. A través de su cuenta de Twitter, el abogado escribió: “Se hizo justicia con Magaly Solier. Acosador será juzgado por actos contra el pudor. El Poder Judicial abre proceso penal”. Acompañó el mensaje con la parte resolutiva del documento.

Como se recuerda, la denuncia que hiciera Magaly Solier se difundió rápidamente en redes sociales. "Venía en el Metropolitano hace unos minutos y había un hombre mastrubándose detrás de mí y no había ningún policía para quejarse fuera en el paradero Aramburú", escribió Magaly Solier. En mayo del año 2015, la jueza Rosa Zuloeta Asenjo archivó la denuncia basándose en que "la masturbación no estaba tipificada dentro del artículo 183 del Código Penal". No obstante, la actriz Magaly Solier pidió formalmente a la Corte de Lima que reabra el proceso por acoso que interpuso contra Daniel Durand Tenazoa.