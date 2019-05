Majesu y Pisko Bulls: el amor interminable por los bulldogs | VIDEO

Muchos crecimos viendo Tom y Jerry. Un dibujo clásico que hasta ahora nos saca una sonrisa. Uno de los personajes secundarios de la serie es Spike, el bulldog con aires de rudeza pero que en el fondo terminaba siendo un defensor del noble ratón.

Así como fuimos varios los que nos divertíamos viendo los intentos fallidos de Tom por atrapar a Jerry, Néstor Chávez creció con los sueños de tener algún día un perrito como Spike. Nunca se le fue de la cabeza aquella ilusión de niño que, luego de algunos años, pudo cumplirlo.

Su primer ejemplar no fue uno igual a Spike porque el destino le tenía preparado a Atena. Con esta perrita, que ya tiene más de 10 años, comenzó la relación inseparable con los bulldogs.

La misma historia fue la de Jonathan Flores quien tuvo que “rogarle” a Néstor para que le pudiera dar un ejemplar. Tuvo que hacer eso porque Chávez elige muy bien a quién darle un cachorro. Sabe que así como hay amantes de la raza también existe gente que solo lucra con los animales.

Tras una larga conversación, Néstor decidió brindarle un cachorro a Jonathan al que crio muy bien. Desde ahí comenzó una gran amistad entre ambos. Tanto así que se volvieron socios y juntos han formado uno de los equipos más galardonados en el Perú: Majesu y Pisko Bulls.

“Yo le compré a Alik Madueño mi primer ejemplar que fue Atena. Luego Alic me sedujo para comprar el segundo que fue Toto, el hermano de camada de Atena. En su primer año lo lleve a competir quedó segundo y no paramos hasta que se haga campeón”, dice Néstor que se emociona cual niño al hablar sus perros.

Jonathan, por su parte, recuerda con mucha nostalgia, el primer título que ganó. Este logro es un capítulo imborrable en su vida y fue el impulso para seguir en este mundo que lo apasiona.

“El primer título que conseguí fue con Alena Majesu Bulls que es crianza de Néstor. Ella sacó el título de campeona peruana”, comenta Jonathan.

Amantes de los bulldogs

Néstor Chávez junto a dos sus bulldogs. (Foto: Facebook).

La palabra criador se ha distorsionado y lo relacionan con una persona que solo lucra con los animales. Este equipo está lejos de todo lo que se dice. Es más, -según lo comentan- tener a todos sus bulldogs que son más de 5, no les genera ingresos sino gastos.

“Sé que el ser criador está mal visto. Hay personas que piensan que viven de esto. La verdad yo no lo sé. Yo no vivo de esto. A mí no me genera ningún ingreso; al contrario me genera gastos. Pero esto es una válvula de escape porque cuando vemos nuestros perros competir es una satisfacción inmensa”, menciona Néstor.

Genera gastos porque no es fácil cuidar a un bulldog. En realidad no es fácil cuidar a una mascota porque hay que darle toda la atención que se merece. Ellos merecen vivir una buena vida y se tiene que ser muy responsable a la hora de decidir cuidar a un animal.

“Lo primordial de esta raza en buscar la salud en cada ejemplar. Está raza fue creado por el hombre que poco a poco se fue perfeccionando, aun no llega a ser totalmente saludable y debemos saber es que tenemos que priorizar la salud del animal”, manifiesta Jonathan.

Cabe resaltar que ambos no le dan a cualquier persona un cachorro. Antes tienen que hacer un pequeño estudio para ver si las personas que buscan un ejemplar están preparados para tener una mascota.

“Siempre hemos tratado de seleccionar a las personas a las cuales le hemos ofrecido a nuestros ejemplares. No ha sido iniciativa propia vender un perrito al que ofrezca más dinero. Eso jamás ha pasado por nuestra cabeza”, explica Néstor.

Thor: el sorprendente bulldog peruano que triunfa en Estados Unidos

Néstor y Jonathan junto a Thor luego de una nueva victoria. (Foto: Majesu Bulls).

Uno de los mejores ejemplares que tiene Majesu y Pisko Bulls es Thor. Este bulldog nació en el Perú y es una sensación en Estados Unidos. En dos años logró varios títulos y reconocimientos. Dentro de los más destacados están el Vencedor de Américas y Caribe (Brasil 2018) y Joven Campeón Mundial de Clubes "WBCF" (Amsterdam 2018).

“Thor es hijo de Alena y el papá es Hipólito del criadero de Roberto Arana de México. Lo característico de este perro es que tenía demasiada actitud. Desde que era muy pequeño era un perro muy brilloso se le vía muy elegante. Era muy independiente. Ahora nuestra prioridad es el ranking de Estados Unidos. Esperemos que lo logre y regrese a competir en el Perú”, dice Chávez.

Luego Jonathan agrega que antes de ganar el Joven Campeón Mundial de Clubes, Thor ganó un título mucho más grande que es el Best In Show en el Américas y el Caribe en el 2018 compitiendo con 1280 ejemplares.

Pero Thor no es el único ejemplar que este equipo tiene. También destaca Hanna, Manchas, Darius, Chilindrina, Fast and Furious, Indianda y otros bulldogs más.

¿Cómo cuidar a un bulldog?

Hanna es una de las bulldogs más prometedoras del Perú. (Foto: Majesu y Pisko Bulls).

El bulldog inglés es una de las razas de perro más populares del mundo, pero también es una de las que más se enferma. Su esperanza de vida es de 8 años. Sin embargo, Néstor y Jonathan aseguran que un bulldog puede vivir más tiempo siempre y cuando se le da el cuidado necesario.

“Las temporadas afectan al bulldog. Pero mucho depende el nivel de salud que tenga. Nosotros tenemos ejemplares que pueden estar expuestos al sol y te diré que no lo vas a encontrar con la lengua afuera. Nosotros acostumbramos para invierno subirlos un poco más de peso para que la masa de grasa que tengan alrededor puedan amortiguar un poco el tema del frio. Obviamente, en la noches sus cuidados respectivos”, comenta Néstor.

Adicional a esto, siempre es recomendable para el frio mantener el agua fresca y cambiarle inmediatamente. Ya que el agua se puede congelar y esto le afectaría a la garganta.

Siempre el tema de la humectación va estar porque es un despliegue natural de la lágrima. Lo que ellos siempre utilizan son cremas humectantes, le secan continuamente esa parte y limpian esa zona para que no se irrite.

Ambos agregan que siempre se tiene que estar atento a la salud del bulldog y de cualquier mascota que tengan en casa. Además es primordial acudir a un veterinario de confianza ante cualquier emergencia.

Días después de culminar la entrevista, Néstor y su familia tuvieron que despedirse de su fiel amigo Toto. No todos los finales son felices. Pero Toto cumplió el propósito que tiene cada mascota en esta vida: ser felices y hacer felices a sus dueños.