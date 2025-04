Luego del trágico accidente de un mototaxi en Manchay, donde dos adultos perdieron la vida y varios menores en etapa escolar quedaron heridos, la madre de una niña afectada indicó que su hija está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Rebagliati y hasta el momento tiene que cancelar la suma de 60 mil soles. Ella solicita ayuda debido a su precariedad.

Ella señala que desde el mes de marzo abona al seguro. “Me dijeron que era para algo leve, no para este accidente. A nosotros nos corresponde al hospital del Villa El Salvdor. El doctor de la posta de Manchay me dijo busca un taxi y un señor junto a la enfermera me auxiliaron”, dijo a Buenos Días Perú.

Entre lágrimas, afirmó que la Policía Nacional del Perú (PNP), nunca les prestaron ayuda, solo se aparecieron al fina.

“La traje porque el doctor estaba desesperado. El más cercano era el Carlos Alcántara pero solicitaron a los hospitales del Minsa, pero ninguno aceptó, salvo el Rebagliati que me dijo la cuenta puede salir más caro que una clínica. Los médicos la están tratando, hoy tengo que abonar ese dinero y sino, no sé cuál sería ese proceso”, indicó.

Niña herida en Manchay está en UCI y cuenta asciende en miles soles en hospitalización. (Foto: Captura de video)

“No se puede trasladar a un hospital del Minsa porque aún no reacciona. Es más, cuando estábamos viniendo aquí me dijeron que era peligroso. Tengo que ser fuerte por ella y por mi otra pequeña que fue atendida en el hospital Bravo Chico, pero le encontraron de nuevo una herida en la pierna y mi hermana la está llevando de nuevo”, dijo.

Accidente fatal en Manchay

Al promediar la 1:30 p.m. en el cruce de las avenidas San Judás y Unión, en Pachacámac. El accidente vehicular se produjo cuando un mototaxi que transportaba a ocho menores y una mujer adulta perdió el control debido a una falla en los frenos y chocó contra una vivienda.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades. Los heridos fueron trasladados de emergencia al Centro de Salud de Manchay. Cuatro menores fueron derivados a hospitales de mayor complejidad debido que tenían lesiones de mayor gravedad. En tanto, otros dos fueron llevados al hospital Hipólito Unanue en El Agustino, mientras que otros tres menores y dos adultos ingresaron al hospital Carlos Alcántara en La Molina.