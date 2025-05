Más de 20.000 corredores tomarán mañana las calles de la capital para participar de la maratón Lima 42K, considerada la más importante del país. Los deportistas recorrerán calles y avenidas de Miraflores, San Isidro, Lince y Cercado de Lima, por lo que el evento impactará en el tránsito peatonal y vehicular de la ciudad. Asimismo, obras en el distrito de partida han cerrado vías cercanas a la ruta de la carrera.

La maratón tiene tres categorías. La ruta de 10K partirá desde la Av. Diagonal en Miraflores, seguirá por la Av. Arequipa hasta la calle La Habana, donde los corredores doblarán hacia el otro sentido de la vía y seguirán hasta la Av. Pardo. Finalmente, bajarán por el malecón Cisneros, tomarán la Av. Pardo y llegarán a la ansiada meta en la Av. Diagonal.

Suscríbete gratis al newsletter Buenos días Carlos Salas desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Ruta 10k

Los participantes de la ruta 42K hacen la misma ruta de 21K, pero dando 2 vueltas. Su recorrido partirá desde el frontis de la Municipalidad de Miraflores en la Av. Larco. Los maratonistas seguirán por la Av. Arequipa hasta llegar a Calle Madre de Dios en el Cercado de Lima, donde doblarán hacia el otro sentido de la vía para tomar la Av. César Vallejo en Lince.

Posteriormente, retomarán la Av. Arequipa hasta doblar en la Av. José Pardo, seguir por el malecón Cisneros Miraflores y llegar a la meta en la Av. Larco.

Ruta 42k

Por disposición de la Municipalidad de Lima y los municipios de San Isidro, Lince y Miraflores, se cerrará el tránsito en las vías que conforman la ruta de la maratón desde las 5:15 am hasta la 1:00 p.m. A las 4:30 a.m . se realizará el cierre parcial de las mismas. Adicionalmente, los organizadores informaron que no habrá estacionamientos para vehículos cerca a la zona.

Por ello, El Comercio recomienda tomar las siguientes rutas alternas si requiere desplazarse por zonas alrededor del recorrido de la maratón.

De sur a norte

Para viajar desde Barranco a Miraflores:

Av. Reducto

Vía Expresa de Paseo de la República

Para viajar desde Miraflores hacia el Centro de Lima:

Av. Petit Thouars

Av. 28 de Julio

Av. Paseo de la República

Para viajar desde Jesús María al Centro de Lima (y viceversa):

Av. Salaverry

Av. 28 de Julio

Av. Guzmán Blanco

De norte a sur

Para ir desde el Centro de Lima a Barranco:

Av. Alfonso Ugarte

Av. Guzmán Blanco

Vía Expresa de Paseo de la República

Av. Reducto

Para ir desde el Centro de Lima a Miraflores:

Av. 28 de Julio

Av. Petit Thouars

Av. Angamos

De Miraflores a San Isidro:

Av. Comandante Espinar

Av. Conquistadores

Av. Santa Cruz

La hora límite para llegada a la meta de los corredores a la maratón es a la 1 p.m. Los participantes que lleguen fuera del tiempo límite deberán continuar por las veredas o zonas peatonales de las calles.

Del este a Miraflores

Si viene desde Santa Anita, Ate, La Molina, San Borja o San Juan de Lurigancho, las avenidas Primavera, Javier Prado, Canadá y México estarán libres para acercarse a la Vía Expresa y así caminar al evento.

Las obras en Miraflores que debes tener en cuenta

Corredor turístico Miraflores-Barranco

La maratón 42k coincide con el cierre vial por las obras del el corredor turístico Miraflores-Barranco, cuya construcción se encuentra en su fase final. La Municipalidad de Miraflores anunció el inicio del desmontaje de la grúa de 50 metros ubicada en la bajada Armendáriz, tras concluir los trabajos de ajuste y alineación de las estructuras metálicas. Las labores empezarán con el descenso de la plumilla, lo que facilitará su retiro de la zona.

El corredor conectará directamente el malecón de Armendáriz en Miraflores con el malecón Paul Harris de Barranco. Foto: Antonio Melgarejo.

Para garantizar un trabajo seguro, hasta las 5 a. m. de este lunes 26 el tránsito por la bajada Armendáriz permanecerá inhabilitado. Por ello, se recomienda a los conductores utilizar las siguientes rutas alternas ante este cierre y la realización de la maratón.

De norte a sur

Desde el Circuito de Playas de la Costa Verde, toma la bajada Balta, girar a la derecha por la Av. Benavides hasta la Av. Paseo de la República y continuar hacia el sur.

De sur a norte

Tomar las avenidas Reducto o República de Panamá para llegar a la Vía Expresa de Paseo de la República.

Calle Miraflores

La Municipalidad de Miraflores está realizando la renovación del asfaltado de las 8 cuadras de la calle Bolognesi. Además, la vía contará con intersecciones adoquinadas, caminos podotáctiles y la instalación de bolardos de seguridad. Asimismo, la ciclovía de la vía será de doble sentido y se realizará el pintando de la señalización horizontal y vertical para el tránsito vehicular y peatonal.

La obras tiene un plazo de ejecución de 90 días, que concluirá el 16 de junio.. Fotos: joel alonzo/gec / Joel Alonzo

Este sábado, empezarán los trabajos de asfaltado entre las cuadras 5 y 8 de la calle Bolognesi, que termina en el malecón Balta. Por eso, recomendamos no utilizar la vía durante el desarrollo de la maratón.

45% de los corredores son mujeres

Rolando Chávez, senior manager communications de Adidas, informó a El Comerio que, en la edición de este año, los participantes son 45% mujeres y 55% hombres, el mayor porcentaje de corredoras en la historia de la maratón. Asimismo, destacó que participarán deportistas de élite.

“Thalía Valdivia es una de ellas. Está ahora como imagen del Brand Campaign de Adidas este año, que es nuestra campaña más importante y hasta la pueden ver en paneles en toda la calle y en diferente publicidad. No solo queremos que ganen, sino también queremos darles exposición para que se hagan cada vez más conocidos y tengan mucho más apoyos“, declaró.