La denominada Marcha de la Generación Z volvió a movilizar a cientos de jóvenes, colectivos sociales y gremios este domingo en el Centro Histórico de Lima. La protesta se dirigió contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República, así como contra la ola de extorsiones y sicariato que afecta al país.

Desde las 4:00 p. m., los manifestantes se concentraron en la plaza San Martín y dos horas más tarde marcharon hacia la avenida Abancay, portando pancartas con mensajes de rechazo a la corrupción y la violencia.

Ya en los alrededores del Parlamento, la jornada se tornó tensa. La Policía Nacional desplegó un cerco de seguridad y respondió con gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.

También se registraron escenas de represión en la zona de Acho, donde uniformados fueron captados apuntando con armas desde un puente peatonal. En ese mismo sector, un manifestante resultó herido y fue trasladado por brigadas médicas voluntarias tras recibir impactos de perdigones.

Uno de los incidentes más graves se produjo contra la prensa. Durante la transmisión en vivo de Canal N, el reportero Víctor Castillo y su equipo fueron arrinconados y retirados por agentes de la PNP en la avenida Abancay. Pese a identificarse reiteradamente como periodistas, las imágenes mostraron empujones, interrupciones y la orden de abandonar la zona por seguridad.

#EnVivo



Cercado de Lima: Policía impide que equipo de Canal N informe sobre la marcha



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/mBJf8imXQQ — Canal N (@canalN_) September 29, 2025

Asimismo, se conoció que manifestantes arrebataron una motocicleta a un agente de la PNP y que un efectivo de la Dirección de Operaciones Especiales resultó herido en la pierna izquierda, siendo trasladado al Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz.