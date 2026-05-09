Resumen

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EL objetivo de la movilización es exigir a las autoridades electorales, que se respete el derecho al voto de los ciudadanos. Foto: composición GEC
EL objetivo de la movilización es exigir a las autoridades electorales, que se respete el derecho al voto de los ciudadanos. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

Una nueva jornada de la “Marcha por la democracia” convocó a cientos de ciudadanos que concentran, desde las 5 p. m. de este sábado 9, en Campo de Marte, para iniciar una movilización por la principales vías del Centro de Lima, para exigir transparencia ante las presuntas irregularidades en el proceso electoral del último 12 de abril.

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