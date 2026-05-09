Una nueva jornada de la “Marcha por la democracia” convocó a cientos de ciudadanos que concentran, desde las 5 p. m. de este sábado 9, en Campo de Marte, para iniciar una movilización por la principales vías del Centro de Lima, para exigir transparencia ante las presuntas irregularidades en el proceso electoral del último 12 de abril.

Distintos gremios laborales anunciaron que se sumarían a esta tercera jornada para exigir la realización de una auditoria internacional al proceso electoral de la primer vuelta.

La movilización tiene por objetivo exigir transparencia en los resultados electorales y que se respete el derecho al sufragio de los ciudadanos. Foto: Diego Aquino / GEC

En la primera convocatoria de la Marcha por la democracia, el candidato Rafael López Aliaga solicitó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, que los ciudadanos que no han podido ejercer su voto el 12 de abril puedan hacerlo en unas elecciones complementarias.

Para el candidato, las personas no han podido votar a causa del retraso del material electoral y demoras en la instalación de mesas de sufragio en varios locales de votación de Lima Sur.

Sin embargo, el JNE declaró que es inviable llamar a nuevos comicios, lo que generó mayores cuestionamientos por parte de la ciudadanía y del líder de partido Renovación Popular.