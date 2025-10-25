Cientos de personas se congregaron la tarde de este sábado en el Paseo de los Héroes Navales, frente al Poder Judicial, para participar en la denominada Marcha por la Paz y expresar su respaldo a la Policía Nacional del Perú (PNP).

Policías en retiro, familiares de efectivos y representantes de organizaciones civiles acudieron con pancartas, globos, banderas del Perú, pidiendo que frene la violencia en nuestro país.

Algunas personas remarcaron que no todos los policías son malos en medio de la fuerte crítica que viene pasando la institución tras la reciente marcha ocurrida el pasado 15 de octubre.

“Estoy orgullosa de ser esposa y madre de policía. Es un trabajo que cumplen. Hay buenos y malos, pero los buenos son más. (…) No todos son iguales. Es un trabajo que ellos cumplen y corren un riesgo sus vidas”, relató una participante a Canal N.

“Queremos que sean justos (…) En marchas son los más afectados, los maltratan y no debería ser así, están cuidando el orden”, relató al mismo medio otra ciudadana.

Durante la jornada, manifestantes de la Marcha por la Paz le entregaron presentes a efectivos policiales que se encontraban resguardando la zona.

Luego de casi cuatro horas, los participantes se retiraron del frontis del Palacio de Justicia rumbo al Campo de Marte, donde la actividad concluyó.

Entre algunos asistentes estuvieron el exministro del Interior y de Justicia, Juan José Santiváñez, y Stefano Miranda, abogado del suboficial Luis Magallanes, señalado como sospechoso de la muerte del joven artista urbano Eduardo Ruiz Sanz, conocido como ‘Truko’.